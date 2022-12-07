"Дія" працюватиме в разі наявності мобільного покриття, єДокумент - навіть без нього, - Мінцифра
Застосунок "Дія" працюватиме навіть у разі відключення електроенергії чи зникнення мобільного інтернету, головне - наявність покриття
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, передає "Бабель".
За його словами, у разі відсутності електроенергії "Дія" залишається доступною, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок.
"Якщо немає мобільного зв’язку, документи із застосунку не зникають якийсь час. У будь-якому разі українцям також буде доступний єДокумент, який ми запустили на випадок відключених реєстрів", — сказав Банік.
Чиновник анонсував появу в "Дії" нових послуг для переселенців, а саме можливість змінити місце реєстрації ВПО та скасувати статус ВПО, а також оновлений витяг про несудимість, витяг із Єдиного державного реєстру, актуальний для підприємців, і послуги, що потрібні українцям під час воєнного стану.
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