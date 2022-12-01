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Мінцифра та Amazon Web Services підписали меморандум: Україна отримає $75 млн підтримки

1 грудня, 2022 четвер
13:05
Технології Мінцифра та Amazon Web Services

Amazon Web Services надасть Україні $75 млн підтримки, гроші спрямують на розвиток хмарних технологій держави та допомогу освітньому процесу дітей

Про це мовиться на телеграм-каналі Мінцифри.

"Михайло Федоров та Директор з питань державної трансформації Амазон AWS Ліам Максвелл обговорили подальшу співпрацю в напрямі розвитку хмарних технологій в Україні та поточних потреб цифрової держави", - пише Мінцифра. 

Компанія Amazon Web Services спрямує на підтримку України $75 млн, кошти виділять на послуги з міграції державних реєстрів та важливих для баз даних до хмарного середовища AWS. Також фінансування спрямують на гуманітарну допомогу й техніку для продовження освітнього процесу дітей.

"У 2021 році Мінцифра підписала з Amazon AWS Меморандум. Цьогоріч ми продовжуємо співпрацю, це стимулюватиме розвиток хмарних технологій у державних установах і на підприємствах", - наголошує пресслужба міністерства.

У Мінцифрі нагадують, що Amazon Web Services також створили безкоштовні курси й сертифікацію для українців: "пілотний проєкт ITSkills4U вже зібрав 11 тисяч українців, охочих навчитися ІТ-професій".

  • Нагадаємо, Михайло Федоров раніше повідомляв про намір Мінцифри закупити для України ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.

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