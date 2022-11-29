Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв'язок. Бачу, що вони (SpaceX, - ред.) хочуть нам допомогти і допомагають", - заявив чиновник.

Він зазначив, що за сприяння його команди в Україну було завезено сумарно понад 22 тис. Starlink.

"У нас пряма комунікація з компанією SpaceX і пряма комунікація з Ілоном Маском... Попри публічні дискусії щодо фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть незважаючи на фінансові питання", - наголосив Федоров.

Після 24 лютого термінали Starlink почали масово надходити в Україну від міжнародних партнерів. У кінці серпня компанія SpaceX майже вдвічі знизила для українців вартість інтернету.

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