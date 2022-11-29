У Мінцифри заявили про намір придбати "велику партію із тисяч Starlink для України"
Міністерство цифрової трансформації планує закупити для України ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink
Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Наразі ми говоримо про можливість купити нову велику партію із тисяч Starlink для України. Я дуже швидко отримую зворотний зв'язок. Бачу, що вони (SpaceX, - ред.) хочуть нам допомогти і допомагають", - заявив чиновник.
Він зазначив, що за сприяння його команди в Україну було завезено сумарно понад 22 тис. Starlink.
"У нас пряма комунікація з компанією SpaceX і пряма комунікація з Ілоном Маском... Попри публічні дискусії щодо фінансування, Маск і публічно, і в нашій комунікації запевнив, що в будь-якій ситуації Starlink працюватиме навіть незважаючи на фінансові питання", - наголосив Федоров.
- Після 24 лютого термінали Starlink почали масово надходити в Україну від міжнародних партнерів. У кінці серпня компанія SpaceX майже вдвічі знизила для українців вартість інтернету.
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