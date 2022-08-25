SpaceX Ілона Маска знизив для українців вартість інтернету Starlink
В Ілона Маска переглянули цінову політику за послуги інтернету для українців
Про це повідомляє телеграм канал Spravdi Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики
Нова ціна за послугу супутникового інтернету з 24 серпня складає не $100, а $60 на місяць, повідомила SpaceX.
У Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на "місцеві ринкові умови". Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики.
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