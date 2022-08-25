SpaceX Ілона Маска знизив для українців вартість інтернету Starlink

Про це повідомляє телеграм канал Spravdi Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики

Нова ціна за послугу супутникового інтернету з 24 серпня складає не $100, а $60 на місяць, повідомила SpaceX.

У Starlink вирішили переглянути цінову політику та зменшити тариф для окремих країн з огляду на "місцеві ринкові умови". Це не тимчасова акція, а саме нова ціна, яка діятиме до наступного перегляду тарифної політики.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb