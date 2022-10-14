SpaceX відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні, - CNN

Про це йдеться у листі SpaceX до Пентагону, передає CNN

Компанія Маска заявила в листі, що "більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше".

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - написав у листі директор з державних продажів SpaceX.

Окрім цього, у листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може обходитися у близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

Серед документів SpaceX, надісланих до Пентагону, є прямий запит, зроблений Маску в липні головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним, про надання ще майже 8000 терміналів Starlink.

Відзначимо, після 24 лютого термінали Starlink почали масово надходити в Україну від наших партнерів. У кінці серпня компанія SpaceX майже вдвічі знизила для українців вартість інтернету.

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