У Дії відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат про четверту вакцинацію
У застосунку "Дія"показуватиме COVID-сертифікати про четверту дозу вакцини
Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Оновили COVID-сертифікати в Дії. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини", - пише Федоров.
Для того, аби оновити дані, необхідно в застосунку "Дія" натиснути на розділ "Послуги" та обрати "COVID-сертифікати".
Уже за кілька хвилин сертифікат з'явиться серед документів.
"Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", - наголосив міністр.
- Раніше у Центрі громадського здоров'я роз'яснили, як згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію і скільки він буде дійсний.
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