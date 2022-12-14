У Дії відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат про четверту вакцинацію

Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Оновили COVID-сертифікати в Дії. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини", - пише Федоров.

Для того, аби оновити дані, необхідно в застосунку "Дія" натиснути на розділ "Послуги" та обрати "COVID-сертифікати".

Уже за кілька хвилин сертифікат з'явиться серед документів.

"Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", - наголосив міністр.

Раніше у Центрі громадського здоров'я роз'яснили, як згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію і скільки він буде дійсний.

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