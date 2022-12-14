Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Дії відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат про четверту вакцинацію

У Дії відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат про четверту вакцинацію

14 грудня, 2022 середа
17:04
Суспільство Дія

У застосунку "Дія"показуватиме COVID-сертифікати про четверту дозу вакцини

Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Оновили COVID-сертифікати в Дії. Тепер можна згенерувати оновлений документ про 4-ту дозу вакцини", - пише Федоров.

Для того, аби оновити дані, необхідно в застосунку "Дія" натиснути на розділ "Послуги" та обрати "COVID-сертифікати".

Уже за кілька хвилин сертифікат з'явиться серед документів. 

"Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном", - наголосив міністр.

  • Раніше у Центрі громадського здоров'я роз'яснили, як згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію і скільки він буде дійсний.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb  

Здоров'я
Медицина
Вакцинація
Коронавірус
Дія
COVID-сертифікат
Читайте також:
Анатолій Амелін
Автор Анатолій Амелін
13 грудня, 2022 вiвторок
Найкрутіші українські розробки, які змінять перебіг війни
путін путлер
11 грудня, 2022 неділя
Війна має закінчитись у березні 2023 року, - військовий експерт Притула
Дмитрий Песков
13 грудня, 2022 вiвторок
У Кремлі відповіли на заклик Зеленського розпочати на Різдво виведення військ РФ з України
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
14 грудня
18:18
Ексклюзив
Путін Лукашенко
У Кремлі не хочуть дати Лукашенку вмити руки, тому ризик вторгнення з Білорусі високий, - дипломат Чалий
18:16
свічка
У Херсоні через мінно-вибухову травму загинув 8-річний хлопчик
18:11
ЄС
Євросоюз засуджує постачання іранських дронів у РФ і пообіцяє посилювати санкції
18:06
Відмивали мільйони, пов'язані зі справою Магнітського: в Іспанії викрили групу росіян, яка за брудні гроші купувала в країні нерухомість
18:05
Сильвіо Берлусконі
Берлусконі пообіцяв своїм футболістам автобус повій за перемогу над "Міланом" або "Ювентусом"
18:02
OPINION
Сергій Марченко
Економічні проблеми Росії будуть не лінійними
17:59
Червоний Хрест
Червоний Хрест припустив можливість обміну полоненими між Україною та РФ за формулою "всіх на всіх"
17:50
Євросоюз
Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги
17:49
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти погрожують звільнити працівників ЗАЕС, які до 1 січня не підпишуть договір з Росатомом
17:49
Українську компанію-резидента Дія.City придбала британська корпорація Adaptavist
17:38
Володимир Зеленський
Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на об’єкти української енергетики
17:33
Від 500 євро на родину: Каталонія запроваджує виплати українським біженцям
17:29
Юрій Гура
"Олександрія" оголосила про звільнення головного тренера
17:26
Енергодар
Окупанти призначили "керівником адміністрації" Енергодара працівника Росатому
17:18
Зеленський створив на Херсонщині ще чотири військові адміністрації та призначив очільників
16:59
ЕСПРЕСО спільно з БФ “Форпост УА” розпочинає новий збір коштів на акумуляторні станції для наших захисників
16:59
Ексклюзив
карта бойових дій
Сухопутний наступ ЗСУ на Мелітополь почнеться після зупинення ворога на Сході, - військовий експерт Киричевський
16:42
катування в Херсоні
Три тонкі каримати в сирій камері: на Херсонщині окупанти тримали дітей в окремих катівнях, - омбудсмен
16:37
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:27
Зима на боці ЗСУ
У Горлівці українське підпілля допомогло ЗСУ знищити понад 100 окупантів
16:26
Дмитро Пєсков
У Путіна заявили, що захоплення Одеси та Чернігова не на часі: в ЦПД пояснили, чому Кремль змінив риторику
16:07
діти
У Росії перебуває понад 12 тис. українських дітей, серед них примусово депортовані, - омбудсмен
16:04
Оновлено
Хуліан Альварес (праворуч), Аргентина - Хорватія
ЧС-2022: Результати та розклад півфінальних матчів, сітка плей-офф
16:04
OPINION
Олег Манчура
Нєдодєлкін-юрист Медведєв
16:01
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
Абсолютний чемпіон може відмовитися від бою з Ломаченком через релігію
15:56
У Білорусі помітили російський радіолокаційний літак А-50У, який використовують для коригування ракетних ударів, - Гаюн
15:49
Оновлено
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Проведення нової хвилі мобілізації можливе після Нового року, - Ганна Маляр
15:45
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
З початку року Офіс омбудсмена отримав понад 2 тис. скарг від переселенців на порушення їхніх прав
15:35
У Білорусі перекидають військову техніку до кордонів з Литвою та Польщею, - Гаюн
15:31
"Зернова ініціатива": через дії РФ у Босфорі 81 судно очікує в черзі на перевірку
15:25
США китай санкції
США внесуть понад 30 китайських технологічних компаній до санкційного списку
15:19
"Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць
15:15
SAMP-T
Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T
15:10
Зброя, георгіївські стрічки, російські прапори й методички. СБУ провела обшуки у представників заборонених політичних партій
14:52
зима
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
14:51
OPINION
Ірина Федорів
Українці вимагають ветувати містобудівну ''реформу''
14:49
На Харківщині у Куп’янському районі встановили ще одну жертву російських загарбників
14:38
на фото Пункт незламності
Посли G7 відвідали в Україні один із Пунктів незламності
14:38
Ексклюзив
Законопроєкт про реформу містобудування виписаний під забудовників, громада та влада не матимуть впливу, - заступниця голови Архітектурної палати
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV