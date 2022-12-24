Застосунок Дія почав працювати у Канаді. Тривають переговори ще в 14 країнах
В одній з провінцій Канади, Манітоба, в українському додатку можна отримати місцеве водійське посвідчення
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей — з канадською провінцією Манітоба", - розповів міністр.
Федоров зазначив, що відтепер українці, що потрапили у провінцію зможуть отримати місцеве водійське посвідчення без черг просто в додатку. Схожі перемовини тривають і в інших країнах.
"Ведемо переговори з установами та організаціями з понад 14 країн. Щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у Дії, де б вони не перебували", - додав урядовець.
Майбутнє, за його словами, за цифровізацією, тому Україна стане трендсеттером.
- Нагадаємо, цьогоріч в Дії вперше відбулося голосування за переможця Нацвідбору Євробачення.
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