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Оновлено

Визначився представник України на Євробаченні-2023

17 грудня, 2022 субота
21:09
Культура Євробачення

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору учасника пісенного конкурсу Євробачення-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.    

У фіналі за право представляти Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі змагалися Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE та TVORCHI. 

Переможцями відбору став гурт TVORCHI, їм вдалося підкорити серця глядачів, отримавши від них 10 балів. Судді оцінили виступ у 9.

Українці вперше обирали представника на Євробачення за допомогою голосування у застосунку "Дія". Переможця фіналу визначили шляхом голосування глядачів та журі, до якого увійшли лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, переможниця "Євробаченя-2016" Джамала та лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. 

Євробачення-2023 відбуватиметься у Ліверпулі з 9 до 13 травня від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

У 2022 році Євробачення виграв український гурт Kalush Orchestra. 

  • Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.
  • 1 грудня оголосили, у якій послідовності виступатимуть фіналісти Нацвідбору. Також стало відомо, що голосування у фіналі Нацвідбору відбудеться у "Дії".

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Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Джамала
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