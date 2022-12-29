Заміна посвідчення водія та отримання виписки про несудимість: у Дії тестують нові послуги
У "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість
Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Запускаємо запис на бета-тест одразу двох послуг. Зможете залишити заявку на заміну водійського посвідчення за кілька кліків, а також набагато швидше отримати витяг про несудимість у Дії", - пише Федоров.
Зокрема послуга із заміни посвідчення водія повертається в додаток. Відтепер, якщо змінили прізвище або втратили права, не потрібно їхати до сервісного центру МВС, можна замовити новий документ онлайн.
"Нагадаю, що зараз ви можете взагалі не отримувати пластикове посвідчення, а користуватися лише цифровим", - наголосив міністр цифрової трансформації.
Також автоматизували замовлення довідки про несудимість. Дані не потрібно буде вводити вручну, вони підтягнуться із реєстрів автоматично.
"До речі, виписка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Щороку його отримують близько 1 млн українців", - додав Федоров.
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