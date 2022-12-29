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Заміна посвідчення водія та отримання виписки про несудимість: у Дії тестують нові послуги

29 грудня, 2022 четвер
17:19
Технології електронне посвідчення водія

У "Дії" стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість

Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Запускаємо запис на бета-тест одразу двох послуг. Зможете залишити заявку на заміну водійського посвідчення за кілька кліків, а також набагато швидше отримати витяг про несудимість у Дії", - пише Федоров.

Зокрема послуга із заміни посвідчення водія повертається в додаток. Відтепер, якщо змінили прізвище або втратили права, не потрібно їхати до сервісного центру МВС, можна замовити новий документ онлайн.

"Нагадаю, що зараз ви можете взагалі не отримувати пластикове посвідчення, а користуватися лише цифровим", - наголосив міністр цифрової трансформації.

Також автоматизували замовлення довідки про несудимість. Дані не потрібно буде вводити вручну, вони підтягнуться із реєстрів автоматично.

"До речі, виписка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Щороку його отримують близько 1 млн українців", - додав Федоров.

  • Нагадаємо, цьогоріч в Дії вперше відбулося голосування за переможця Нацвідбору Євробачення.
  • 7 грудня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що скоро на постійній основі діятимуть саме електронні водійські права, пластикові робитимуть за бажанням.  
  • В одній з провінцій Канади, Манітоба, в українському додатку Дія можна отримати місцеве водійське посвідчення. Тривають переговори ще в 14 країнах.  
  • У застосунку Дія показуватиме COVID-сертифікати про четверту дозу вакцини.  

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