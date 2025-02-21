В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"

Про це інформують Суспільне та Мілітарний.

Керівник Pars Акім Клеменов зазначив, що ракета є бюджетним рішенням, адже при її створенні використовуються прості технології, такі як алюмінієва різка та гнуття, що нагадують конструкції літаків часів Другої світової війни.

"Це дозволяє істотно знизити вартість виробу. Ракета побудована навколо пульсуючого повітряно-реактивного двигуна, який складається з нержавіючої сталі і жодної рухомої деталі. Він дешевий та простий. Так, він має певні недоліки, але його переваги того варті", - зазначив він.

Вартість базової версії ракети становить близько 4-4,5 тис. доларів, але з урахуванням бойової частини та вдосконалення авіоніки ціна може піднятися до 10-15 тис. доларів.

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Наразі ракета перебуває на етапі завершення випробувань. Частина технічної документації на неї вже передана Міністерству оборони для кодифікації та очікується, що остаточні випробування підтвердять фактичні параметри виробу, які увійдуть в документи.

Характеристики базової крилатої ракети "Трембіта":

споряджена маса – 100 кг;

маса бойової частини – 20 кг (термобарична або осколково-фугасна)

дальність ураження – понад 140 км;

швидкість – понад 400 км/год;

висота – максимальна 2000 метрів і мінімальна 30 метрів;

паливо – двигун працює на бензині А-92 та А-95.

Ракета у версії фальш-цілі у відсіку для бойової частини нестиме додатковий паливний бак, що збільшить дальність польоту до 200 км.

Для запуску "Трембіти" розробники створили спеціальний напівпричіп, здатний нести до семи ракет різних модифікацій.