Москва під прицілом: що таке ракета "Трембіта" і чи зможе Україна створити найдешевший далекобійний снаряд у світі

Що таке ракета "Трембіта"

Про нову українську ракету стало відомо навесні 2023 року. Роботами з розробки тоді займалися інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS за участі волонтерів з громадської організації «Відсіч».

Йшлося про створення малої крилатої ракети з імпульсним повітряно-реактивним двигуном, що дозволяє розвинути швидкість до 400 км/год. Конструктивно "Трембіта" схожа на німецьку літаючу бомбу V-1 часів Другої світової війни. Двигун ракети не має рухомих деталей, простий у виготовлені та працює на бензині. Передбачено пуск із пневматичної катапульти.

Щодо назви ракети, то польське видання Defence24 пов'язує її з характерною формою трембіти. Інструмент дещо нагадує форму двигуна, що використовується в цьому озброєнні – довга пряма труба, розширена на кінці. Натомість The Economist пов'язує назву із шумовими ефектами "Трембіти".

"Ми можемо схибити й не влучити в ціль, але ми пролетимо так низько над російськими шанцями, що вони там накладуть собі в штани", – цитує британське видання інженера Сергія Бірюкова.

На початках ідея волонтерів полягала в тому, щоб розгорнути по всій Україні, в умовах гаражних майстерень, виробництво окремих деталей та вузлів ракети.

"Росіяни нізащо не зможуть знищити ні своїми іржавими С-300, ні високоточними "калібрами" такий всеосяжний НародОборонПром", – зазначали конструктори в коментарі порталу "Мілітарний".

Зараз ракети проходять фінальні випробування, далі – серійне виробництво.

Які можливості ракети "Трембіта"

Ракету заправляють бензином Е92 або Е95. На висоті від 30 до 2000 метрів вона може бити на дистанцію близько 140 км.

Влітку 2023 року телеканал France24 зробив матеріал про "Трембіту", в якому творці ракети розповіли про подвійне призначення української зброї.

"Ракету "Трембіта" можна буде використовувати як дешеву хибну ціль, щоб подавити російські засоби протиповітряної оборони, виманивши їхні зенітні ракети, так і як ударний засіб", – розповів волонтер.

Ракети використовуватимуть як приманку. Щоб ворог точно на неї "клюнув" "Трембіта" має достатній Radar Cross-Section та помітний тепловий слід, щоб її могли побачити радари російської ППО, – пояснює Defence Express. Тобто українці хочуть, щоб ворог побачив наші ракети на радарах і був змушений реагувати на них, як на пріоритетну ціль для своїх ЗРК.

"Залповий запуск по 20 і більше ракет дозволить долати ППО ворога та вражати цілі на достатній глибині", – стверджують розробники.

У варіанті приманки ракета дешева (дешевша, ніж ЗРК ворога), тож збивати її дуже невигідно з економічного погляду, та виснажує протиповітряну оборону противника. Українцям дуже вигідно обмінювати "копійчану" ракету на дорогі постріли російських ППО. Залповий запуск від 20 таких ракет дозволить долати ППО противника та вражати цілі на достатній глибині.

Конструктори також наголошують, що в бойовому варіанті ракети з боєголовками матимуть дорожчу електроніку, ніж у приманках, щоб точно вражати цілі. Йшлося про бойову частину у 20 кг з термобаричним або комбінованим зарядом уламково-фугасної дії. Така ракета здатна знищувати ворожі системи ППО, склади з боєприпасами та живу силу противника.

Технічні характеристики ракети "Трембіта"

Споряджена вага – 100 кг,

Вага бойової частини – 20 кг,

Дальність ураження – понад 140 км,

Швидкість – понад 400 км/год,

Мінімальна висота польоту – 30 м,

Максимальна висота польоту – 2000 м,

Двигун – 30 л

Недоліки ракети "Трембіта"

Авіаційний експерт Валерій Романенко припускає, що "Трембіта" може бути не стільки ракетою, скільки ударним безпілотником. Високу швидкість, простий двигун і конструкцію він називає перевагами озброєння.

Водночас Романенко вказує і на недоліки "Трембіти". За простоту конструкції доводиться платити дальністю польоту. Одним із головних мінусів Романенко називає велику витрату палива.

"Якщо подивитися на фото зразка, там є вінглети, які можуть збільшити дальність на 5-7%. Але з погляду аеродинаміки з цієї конструкції вже вичавили все, що можна", – каже він.

Ще одним недоліком експерт вважає нестабільність роботи двигуна, в якому використовують камеру згоряння з вхідними клапанами та вихідне сопло. Паливо і повітря подаються періодично і цикли "запалювання-вибух" можуть призводити до тряски в польоті.

"Через це складно сказати, як поводитиметься складне радіоелектронне обладнання, особливо інерційна навігація з чутливими лазерними гіроскопами. Для неї це може бути проблема. Можливо, на "Трембіті" тільки супутникова навігація, чого замало для чіткого наведення на ціль", – зазначив Романенко.

Нова "Трембіта", націлена на Москву

Вже цього року "Трембіту" почнуть застосовувати для ударів по російських цілях. The Economist називає темпи роботи над ракетою дивовижними.

"Щоб дійти так далеко, ентузіастам знадобилося лише півтора року – подвиг у сфері, де шлях від креслярської дошки до поля бою зазвичай займає багато років", – пише видання.

Паралельно ведуться роботи над розробкою нової, далекобійнішої модифікації ракети. The Telegraph пише, що ця версія має сягнути Москви, розташованої майже за 650 км від українського кордону.

Зазвичай дальність ракети збільшують коштом зменшення її маси, в тому числі її бойової частини. Однак Валерій Романенко вважає, що в даному випадку це є недоцільним, адже у базовому варіанті БЧ і так невелика.

"Тому скоріше потрібно збільшувати її масу. Якщо ми хочемо вражати підприємства, треба 50 кг, а краще більше", – зазначив експерт. Він вважає, що у "Трембіти" також може з'явитися проникна бойова частина для ураження захищених об'єктів або касетна для ударів по злітно-посадкових смугах, щоб виводити з ладу аеродроми та знешкоджувати авіацію противника.

Базова версія "Трембіти" виділяється також вкрай низькою ціною. У варіанті приманки це $3000, а у бойовому варіанті не перевищує 10-15 тис. доларів (у 100 разів дешевше, ніж, скажімо, ATACMS). Хоча вдосконалена версія коштуватиме дорожче, але The Telegraph все одно називає її "потенційно найдешевшим далекобійним боєприпасом у світі".

Чи зможе "Трембіта" замінити ATACMS

Західні видання в один голос стверджують, що інтенсивна робота над розробкою української далекобійної ракети пов'язана з політичними змінами в США. У Києві поспішають розробити зброю, яку Україна зможе побудувати, оплатити та використовувати самостійно, адже побоюються припинення військової допомоги від Вашингтона після інавгурації Дональда Трампа.

The Economist наголошує, що американських ракет ATACMS (офіційний радіус дії 300 км) і британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCAPL (250+ км) Україна має в доволі обмеженій кількості. Тому Силам оборони доводиться здебільшого вражати цілі неподалік лінії фронту. Це дає Росії перевагу, бо агресори можуть діяти у відносній безпеці за кількадесят кілометрів від фронту.

Разом із тим потрібно розуміти: навіть якщо доопрацьована "Трембіта" зможе бити по Москві, то вона все одно не може замінити таке елітне озброєння, як ATACMS, Storm Shadow чи SCALP-EG.

"У них нема потужної бойової частини американської ракети, проникаючої здатності британських чи французьких, а точністю вона поступатиметься всім трьом", – пояснює The Telegraph.

"Трембіта" не зможе вражати підземні командні бункери, але натомість, ймовірно, добре працюватиме по наземних цілях, на кшталт об'єктів ВПК, особливо розгалужених фабричних комплексах. Ще одним важливим моментом називають психологічний вплив від обстрілу Москви далекобійними ракетами українського виробництва.