Кропивницькому виданню пропонували написати замовний матеріал проти Костянтина Жеваго

Про це пише Детектор медіа

Лист на редакційну електронну пошту надійшов від адресата Media Agency. Автор листа запропонував редакції повідомити ціну за написання та публікацію матеріалу. Ця інформація йому була потрібна для "затвердження бюджету".

До надісланого листа додали також відео, яке пропонували "взяти за основу" для матеріалу. На відео неідентифіковані особи в камуфляжі, які представляються "бійцями однієї з бригад Збройних сил України", стверджують, що компанії Костянтина Жеваго викрали 153 мільярди гривень, і вимагають націоналізувати Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить бізнесменові.

Крім того, в листі також було прикріплене посилання на офіційне повідомлення Офісу генпрокурора про те, що до суду скерували обвинувальний акт проти топменеджерів гірничо-збагачувального комбінату на Полтавщині. Їх звинувачують у незаконному видобуванні та легалізації корисних копалин на понад 157 мільярдів гривень.

Редакція відмовилась від пропозиції і повідомила про цей випадок Інститут масової інформації.