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Кропивницькому виданню пропонували написати замовний матеріал проти Костянтина Жеваго

Ярослава Наумова
21 лютого, 2025 п'ятниця
10:48
Суспільство Видання Гречка з Кропивницького

Кропивницьке видання "Гречка" отримало пропозицію написати та опублікувати замовний матеріал проти колишнього народного депутата і підприємця Костянтина Жеваго

Зміст

Про це пише Детектор медіа

Лист на редакційну електронну пошту надійшов від адресата Media Agency. Автор листа запропонував редакції повідомити ціну за написання та публікацію матеріалу. Ця інформація йому була потрібна для "затвердження бюджету".

До надісланого листа додали також відео, яке пропонували "взяти за основу" для матеріалу. На відео неідентифіковані особи в камуфляжі, які представляються "бійцями однієї з бригад Збройних сил України", стверджують, що компанії Костянтина Жеваго викрали 153 мільярди гривень, і вимагають націоналізувати Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить бізнесменові. 

Крім того, в листі також було прикріплене посилання на офіційне повідомлення Офісу генпрокурора про те, що до суду скерували обвинувальний акт проти топменеджерів гірничо-збагачувального комбінату на Полтавщині. Їх звинувачують у незаконному видобуванні та легалізації корисних копалин на понад 157 мільярдів гривень.

Редакція відмовилась від пропозиції і повідомила про цей випадок Інститут масової інформації. 

  • В січні публікація блогу Сергія Згурця на сайті Еспресо "Дорогий раритет: чому Агенція Міноборони купує протитанкові міни часів Другої світової" викликала спроби фінансового тиску на редакцію: за видалення матеріалу з сайту пропонували гроші. У березні 2024 року редакція вже стикалася з подібними пропозиціями щодо публікації про дії голови партії "Слуга Народу" Олени Шуляк та віцепрем'єра Олександра Кубракова.
  • 12 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про  санкції проти кількох людей. Згідно з реєстром санкційних дій під обмеження потрапили: пʼятий президент Петро Порошенко, бізнесмен та меценат Костянтин Жеваго, співзасновники й колишні акціонери "Приватбанку" Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, колишній народний депутат Віктор Медведчук. 

 

 

Теги:
Костянтин Жеваго
Кропивницький
Ferrexpo
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