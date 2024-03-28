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Головна цензура Еспресо та “Голка”: “Бачимо прояви цензури і спробу зняти матеріал про Шуляк і Кубракова з сайту”

Еспресо та “Голка”: “Бачимо прояви цензури і спробу зняти матеріал про Шуляк і Кубракова з сайту”

28 березня, 2024 четвер
13:48
цензура

Телеканал "Еспресо" та громадська ініціатива “Голка” заявляють про спроби зняти з сайту espreso.tv матеріал, який стосується дій голови партії “Слуга Народу” Олени Шуляк та віцепрем’єра Олександра Кубракова

Автором колонки “Лідерка “Слуг Народу” Шуляк і віцепрем’єр Кубраков влаштували перевірку Могилянки: що з цим не так?” є аналітик громадської ініціативи “Голка” Георгій Могильний.

Стаття була опублікована в рубриці “Погляд” на сайті espreso.tv 26 березня. 

У цьому матеріалі є цитата очільника ректора Києво-Могилянської академії Сергія Квіта, який згадує Шуляк і Кубракова у контексті містобудівної “реформи”:

“Ті, хто лобіював скандальну містобудівну "реформу" 5655, яка не передбачала належного захисту культурної спадщини, вирішили в інформаційному полі відбілитися і показати суспільству, що вони таки за цю спадщину нібито горою. І тут дуже важливо зафіксувати ще одну деталь: коли голова партії влади написала свій запит (щодо реставраційних робіт з Могилянськими келіями, — прим. ред.)? Торік 21 грудня. Саме в цей день у Києво-Могилянській академії ми відкрито надали документи. І з-поміж експертів були й ті, хто працює над альтернативою 5655 — Містобудівним кодексом. За тиждень до цього в уряді Мінрегіон не зміг протягнути постанову-клон містобудівної "реформи", яку розкритикували Європарламент, Єврокомісія і нещодавно Chatham House. Але відбілюватися політикам, користуючись з репутації Могилянки, ніхто не дасть”.

28 березня до Еспресо звернулися, щоб зняти матеріал із сайту.

“У наш комерційний відділ, який відповідає за рекламу, звернувся посередник, який попросив за гроші зняти цей матеріал із сайту Еспресо. Стандарти, якими послуговується наша редакція, не просто не дозволяють нам брати кошти за зачищення інформаційного поля, а й зобов’язують поінформувати суспільство про такі спроби, аби запобігти подальшим намаганням втручатися в редакційну політику”, — розповідає генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.

Голова громадської ініціативи “Голка” Ірина Федорів наголошує, що це не перша спроба зачистити інформаційне поле, коли мова йде про скандальну містобудівну “реформу” (5655) чи про роботу над альтернативною ініціативою — Містобудівним кодексом:

“Велика відбудова — це великі гроші. А великі гроші — це великі гравці, які прагнуть створити нечесні правила гри. Королівський інститут Chatham House, який використав для підготовки документа “Зміцнення довгострокової стійкості в Україні. Боротьба з корупцією в часи війни” аналітику нашого експерта Могильного про урядову постанову-клон містобудівної “реформи” наголосив, що є ризики виникнення будівельного картелю. У когось ще виникають сумніви, що маємо картельну змову? Великі забудовники хочуть для себе такі правила гри, які їх влаштовують і дозволяють швидко освоювати кошти на відбудову. Зайвий шум тут ні до чого. Раніше цензура проявилася на “Урядовому кур’єрі”. "Еспресо" - не урядове видання. Тут зняти матеріал в адміністративному порядку не можуть, тож роблять спроби вирішити все за гроші. Не вийшло”, - коментує Федорів.

За її словами, до історії з законодавчою ініціативою 5655 та поведінки лобістів, на жаль, всі вже звикли за ці 2 роки.

 “Зараз, на цьому тлі найбільш ганебно виглядає спроба дискредитувати Могилянку. Помічник депутата Київради зі “Слуги Народу” після цієї публікації звинуватив очільника Могилянки… в чому? В джинсі (прихованій рекламі, - ред.)! А хто ж у нас насправді за гроші намагається зараз зачистити інформаційне поле? Ці кейси мають бути сигналом для наших міжнародних партнерів. Що стосується центральної влади, то після такого безціннісного лобіювання, яке гальмує розвиток країни на роки, мали б бути кадрові рішення”, — резюмує Федорів.

Теги:
Еспресо.TV
Слуга народу
еспресо
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