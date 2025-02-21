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OPINION

Вся увага — на фронт, всі сили — для фронту

Денис Прокопенко
21 лютого, 2025 п'ятниця
12:01
Погляд блог Денис Прокопенко

Так було завжди. Поважають лише сміливих. Дослухаються тільки до впливових. І зважають лише на сильних

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З 1991 року вороги України робили все, аби наша держава була слабкою, дезінтегрованою, беззубою та несамостійною. У 2013 році Україна почала прокидатися, нарощувати м'язи, нарешті підходячи до розуміння необхідності утвердження власної суб'єктності. Наївно було б припускати, що народження цієї суб'єктності буде безболісним. І ще більшою помилкою було б вважати, що шлях до неї нам прокладуть за нас.

Одинадцять років ми напівзаходами ведемо війну з країною, яка переважає нас кількісно та ресурсно. І вже три роки Україна стримує повномасштабне вторгнення однієї із найбоєздатніших армій світу. 

Щоденний подвиг українських солдатів має надихати нас, не давати впадати у відчай, хай там які заяви не робили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово — за фронтом.

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Так, нам і досі не все вдається, і попереду ми маємо багато роботи. Так, ми самі повірили пустим обіцянкам, віддавши ядерну зброю, критично послабивши обороноздатність країни. Проте Україна вже зробила неможливе. Україна вже увійшла в історію завдяки своєму спротиву російській окупації, хоробрості та могутності свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності нашої дипломатії. 

З цього і постає сьогодні справжня українська суб'єктність. І саме це так дратує тих, кому сильна і самостійна Україна поперек горла.

Все, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, не має збивати нас з одного разу обраного нами шляху.  Так само як і в жодному разі українцям не варто звертати свою увагу на тих персонажів, які радо розпочали підготовку до політичних ігрищ та примарних виборів. Вся увага — на фронт, всі сили — для фронту.

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє. Це не про нас. Тримаємо стрій, знищуємо окупантів!

Джерело

Про автора. Денис Прокопенко, український офіцер, полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", Герой України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
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