Підробляли медичні документи: у Миколаєві викрили чергову схему ухилення від мобілізації
У Миколаєві співробітники ДБР заблокували незаконний механізм видачі фальшивих діагнозів для ухилення від мобілізації
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що до схеми були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївської області, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.
"Зловмисники підробляли медичні документи для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив "клієнтів", після чого посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли медичні довідки із фіктивними діагнозами", - розповіли в ДБР.
Вартість такої "послуги" становила 8 тисяч доларів.
Фото: ДБР
У ДБР повідомляють, що протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасників затримали під час передачі неправомірної вигоди.
Під час обшуків за місцем роботи фігурантів було вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками, додали у відомстві.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
"Трьом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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