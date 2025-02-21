Підробляли медичні документи: у Миколаєві викрили чергову схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що до схеми були залучені командир взводу одного з правоохоронних органів Миколаївської області, начальник відділу мобілізації Центрального РТЦК та СП Миколаєва, а також голова лікарсько-консультативної комісії місцевої лікарні.

"Зловмисники підробляли медичні документи для осіб, які прагнули уникнути мобілізації. Правоохоронець знаходив "клієнтів", після чого посадовець центру комплектування спільно з головою ЛКК виготовляли медичні довідки із фіктивними діагнозами", - розповіли в ДБР.

Вартість такої "послуги" становила 8 тисяч доларів.

Фото: ДБР

У ДБР повідомляють, що протиправна схема діяла з кінця 2024 року. Учасників затримали під час передачі неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів було вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками, додали у відомстві.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

"Трьом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави до 1,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.