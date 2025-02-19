На Одещині викрили голову суду й спільників, які за $3,5 тис. допомагали військовозобовʼязаним виїжджати за кордон
СБУ й НАБУ викрили в міськрайонному суді Одеської області схему ухилення від мобілізації: фігуранти сфальсифіковували рішення для військовозобовʼязаних, аби ті могли виїхати за межі Україні
Про це інформує пресслужба Служби безпеки.
"Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито 8 учасників організованої злочинної групи, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афільовані адвокати, а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться в матеріалі.
За даними розслідування, судді приймали сфальсифіковані рішення, завдяки яким ухилянти отримували підстави для виїзду за кордон - для "одноосібного догляду за дитиною".
Зазначено, що підозрювані розцінювали таку "послугу" в $3,5 тис.
Водночас акцентовано: відповідні рішення суд масово ухвалював без присутності сторін у залі засідань.
"Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних. З метою конспірації фігуранти проводили "ділові" зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи", - розповідає СБУ.
У ході обшуків в адмінбудівлі суду й приватних офісах фігурантів правоохоронці виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютери з доказами оборудки.
Фото: СБУ
Главі суду, сімом його спільникам та іншим причетним до справи оголосили підозри за п'ятьма статтями Кримінального кодексу:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
- організація незаконного перетину кордону;
- отримання неправомірної вигоди;
- надання неправомірної вигоди;
- незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.
Водночас 3 судді додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення.
Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
- 14 лютого стало відомо, що СБУ затримала шістьох псевдоактивістів, які заперечували збройну агресію РФ і закликали до повалення конституційного ладу в Україні.
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