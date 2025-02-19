На Одещині викрили голову суду й спільників, які за $3,5 тис. допомагали військовозобовʼязаним виїжджати за кордон

Про це інформує пресслужба Служби безпеки.

"Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито 8 учасників організованої злочинної групи, серед яких: голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афільовані адвокати, а також інших осіб, причетних до протиправної діяльності", - йдеться в матеріалі.

За даними розслідування, судді приймали сфальсифіковані рішення, завдяки яким ухилянти отримували підстави для виїзду за кордон - для "одноосібного догляду за дитиною".

Зазначено, що підозрювані розцінювали таку "послугу" в $3,5 тис.

Водночас акцентовано: відповідні рішення суд масово ухвалював без присутності сторін у залі засідань.

"Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов’язаних. З метою конспірації фігуранти проводили "ділові" зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізми безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи", - розповідає СБУ.

У ході обшуків в адмінбудівлі суду й приватних офісах фігурантів правоохоронці виявили документацію, мобільні телефони та комп’ютери з доказами оборудки.

Фото: СБУ

Главі суду, сімом його спільникам та іншим причетним до справи оголосили підозри за п'ятьма статтями Кримінального кодексу:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

організація незаконного перетину кордону;

отримання неправомірної вигоди;

надання неправомірної вигоди;

незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Водночас 3 судді додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення.

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ