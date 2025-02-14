Закликали до держперевороту в Україні: СБУ затримала шістьох псевдоактивістів

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Для поширення кремлівських наративів зловмисники створювали власні неформальні об’єднання та рухи. Їхнім учасникам обіцяли бронь від мобілізації та "посади" в керівництві псевдогромадських організацій", - ідеться у повідомленні.

Зловмисників затримали на Чернігівщині, Черкащині та Одещині.

У спецслужбі зазначили, що підозрювані не визнавали українську державність, органи влади та чинне законодавство. Серед іншого, зловмисники агітували чоловіків призовного віку ухилятися від мобілізації.

"Для цього пропонували військовозобов’язаним вступати до лав так званого силового блоку народовладдя, де їм обіцяли видати армійський однострій і надати фейкове "звання", - уточнили в СБУ.

У псевдоактивістів навіть був свій сайт, де вони поширювали ворожі наративи.

"Крім того, на Волині підозру отримав місцевий житель, який намагався створити в обласному центрі "органи самоврядування" на підтримку кремлівського режиму. Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свій YouTube-канал, де закликав до захоплення державної влади в Україні", - розповіли у пресслужбі СБУ.



Затриманим повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 (готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.