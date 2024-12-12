У Києві затримали послідовника партії Шарія, який закликав до держперевороту

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваний закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників нашої держави. Крім цього, він координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили.

Для поширення контенту чоловік використовував свої telegram- та youtube-канали, instagram-сторінку, а також інші соцмережі з загальною аудиторією майже 20 тис. користувачів.

Правоохоронці встановили, що він отримував замовлення на поширення тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформ-диверсії на замовлення російських спецслужб.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій). Чоловіку загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.