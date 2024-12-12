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Головна Кримінал У Києві затримали послідовника партії Шарія, який закликав до держперевороту

У Києві затримали послідовника партії Шарія, який закликав до держперевороту

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
10:16
Кримінал

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру послідовнику забороненої партії Шарія, який закликав до насильницького захоплення влади в Україні

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Так, підозрюваний закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників нашої держави. Крім цього, він координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили. 

Для поширення контенту чоловік використовував свої telegram- та youtube-канали, instagram-сторінку, а також інші соцмережі з загальною аудиторією майже 20 тис. користувачів.

Правоохоронці встановили, що він отримував замовлення на поширення тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформ-диверсії на замовлення російських спецслужб.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій). Чоловіку загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці затримали 5 підлітків, які підпалювали військові автівки й адмінбудівлі на замовлення РФ у різних регіонах України. 
     
Теги:
Новини
Україна
СБУ
Війна з Росією
Анатолій Шарій
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