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Війна з Росією: хроніка
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Правоохоронці затримали 5 підлітків, які підпалювали військові автівки й адмінбудівлі на замовлення РФ

Ксенія Золотова
9 грудня, 2024 понедiлок
16:32
Війна з Росією

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5 підпалювачів, які виконували замовлення російських спецслужб у різних регіонах України

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Усі фігуранти були завербовані окупантами, коли шукали швидкі заробітки у телеграм-каналах, зазначили правоохоронці.

У Києві

У столиці "по гарячих слідах" затримали двох зловмисників віком 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що проходив техогляд після виконання бойових завдань на Донеччині.

У Закарпатській області

Там затримали двох фігурантів, які підпалили адмінбудівлю однієї із сільських рад Мукачівського району. Тоді внаслідок події вогонь пошкодив двері та вікно держустанови.

Після цього зловмисники намагалися спалити генератор, що живить базову станцію оператора мобільного зв’язку. Однак їх затримали "на гарячому", коли вони збиралися вчинити новий злочин.

На Полтавщині

Правоохоронці викрили 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів. Усі вони одержали підозру за такими статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Українські правоохоронці затримали двох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
СБУ
військові
поліція
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