Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Затримано двох поплічників РФ, які підпалювали автомобілі ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці

Затримано двох поплічників РФ, які підпалювали автомобілі ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці

Катерина Ганжа
18 жовтня, 2024 п'ятниця
13:45
Війна з Росією Служба безпеки України

Українські правоохоронці затримали двох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців", - зазначили в СБУ.

Дніпро

У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який підпалив військовий мультівен і дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці, розповіли в СБУ.

Слов’янськ

У Слов’янську затримали 20-річного наркозалежного, який шукав "швидкі гроші" в телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ.

"За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті", - зазначили в Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України


Фото: Служба безпеки України


Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Злочинні дії фігуранта з Дніпра додатково кваліфікували за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ на Харківщині. Він шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку.

     

     

Теги:
Суспільство
Росія
Дніпро
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Читайте також:
На фото: Тарас Тополя
Автор Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
Тополя з "Антитіл" розповів про свою державну посаду та чим займається
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
16 жовтня, 2024 середа
"Збирають кошти і слава Богу": Кондратюк заявив, що не піде на концерти Потапа і Винника
Україна - США
Автор Ірена Моляр
17 жовтня, 2024 четвер
У новому пакеті допомоги від США міститься цікава позиція, - Defense Express
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
18 жовтня
14:10
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну дронами з вечора 17 жовтня: вибухи двічі лунали на Хмельниччині, в Києві працювала ППО
14:01
OPINION
Чи може Кім відправити 150 тисяч корейців в Україну?
13:51
Рустем Умєров
Умєров: не було жодних противників вступу України до НАТО на зустрічі міністрів оборони
13:46
Осінь, дощ
На вихідних у деяких регіонах України дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:17
Окупанти активно зміцнюють західне узбережжя Криму, - Атеш
13:09
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Уночі на територію Білорусі залітали 9 російських "шахедів", - Гаюн
12:54
Володимир Зеленський
Результат виборів у США матиме вирішальне значення для амбіцій України щодо вступу до НАТО, - Зеленський
12:36
Оновлено
Кирило Буданов
В РФ готують понад 10 тис. солдатів із КНДР для війни в Україні, - Буданов
12:29
Вийшов трейлер біографічного фільму "Малевич" про українського художника-авангардиста
12:18
електроенергія
Через ворожі обстріли та техпорушення знеструмлено 552 населених пунктів: ситуація в енергосистемі 18 жовтня
12:18
Ексклюзив
повістка
Стало неможливо довести, що людина неналежним чином отримала повістку, - адвокат Кушнаренко
12:14
Віктор Орбан
Орбан заявив, що "План перемоги Зеленського не спрацює і потрібно починати негайні переговори з Росією"
12:11
Піщані хробаки та повернення на Арракіс: у листопаді вийде серіал "Дюна: Пророцтво", що є приквелом фільмів Вільнева
12:00
OPINION
Чого не врахували в Плані перемоги Зеленського
11:51
PR
Шахраї у TikTok: ТОП-5 способів обману
11:50
Фільм "Сірі бджоли" став переможцем Національної премії кінокритиків "Кіноколо"
11:50
Швейцарія передала ДСНС перший спеціалізований автомобіль для розмінування GCS 200
11:40
Україна Японія
Японія планує додаткове постачання техніки для Сил оборони України
11:30
Прокуратура і поліція розслідують загибель Ліама Пейна з One Direction
11:21
"Діяти рішуче, щоб не дати Путіну посилитися": Зеленський підсумував результати засідання ради Україна – НАТО
11:21
OPINION
Для деімперіалізації потрібна лише політична воля
11:19
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
На одному з напрямків ЗСУ перехопили ініціативу: Defense Express про Курську операцію
11:15
PR
Мистецтво міксології: BAYADERA GROUP на BAROMETER BAR SHOW 2024
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ставлення лідерів Європи та НАТО до Плану перемоги та звинувачення Зеленського Трампом у війні. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
11:00
Інтерв’ю
Крістіна Каллас
Міністерка освіти Естонії Каллас: Щоб підліток мав аналітичне мислення, дуже важливо, як ви розвиваєте дитину в дитсадочку
10:56
ЗСУ
Українські десантники взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
10:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
10:45
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Ворог здебільшого використовує м'ясні штурми: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок
10:42
Дональд Трамп
Ексдиректор NBC Міллер перепросив у США за те, що шоу "Учень" показувало Трампа успішнішим, ніж він є
10:26
На велосипеді шпигував за оборонцями Куп’янська і передавав інформацію ГРУ РФ: СБУ викрила зрадника
10:10
Стрілецька зброя, боєприпаси, спорядження: Канада анонсувала пакет допомоги Україні на суму $47 млн
10:09
Освіта в Україні
З початку повномасштабної війни кількість школярів на Донеччині скоротилася на 55%
10:01
OPINION
Ядерна зброя в Україні: Захід слід лякати
09:49
PR
Феномен знижок: чому ми любимо відчувати, що зробили вдалу покупку
09:38
сили ППО
Вночі й уранці 18 жовтня РФ запустила по Україні 135 БПЛА: скільки збили Сили оборони
09:36
економіка
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік
09:36
Ексклюзив
Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
"За півтора року 10 км": Андрющенко про дорогу, яку окупанти будують від кордону РФ до Криму
08:53
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
Білий дім прокоментував можливість запрошення України в НАТО
08:52
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 210 боєзіткнень, - Генштаб
08:34
безпілотник, дрон
Google, Meta і TikTok видалили сторінки російського заводу, який вербував жінок-іноземок для виробництва дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV