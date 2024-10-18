Затримано двох поплічників РФ, які підпалювали автомобілі ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці
Українські правоохоронці затримали двох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"За виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців", - зазначили в СБУ.
Дніпро
У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який підпалив військовий мультівен і дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці, розповіли в СБУ.
Слов’янськ
У Слов’янську затримали 20-річного наркозалежного, який шукав "швидкі гроші" в телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ.
"За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті", - зазначили в Службі безпеки.
Фото: Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України
Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Злочинні дії фігуранта з Дніпра додатково кваліфікували за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ на Харківщині. Він шпигував за локаціями українських військ, що тримають оборону на Куп’янському напрямку.
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