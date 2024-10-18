На велосипеді шпигував за оборонцями Куп’янська і передавав інформацію ГРУ РФ: СБУ викрила зрадника

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, завдання окупантів виконував 23-річний безробітний з Чугуївського району. Він потрапив у поле зору російського ГРУ через свої проросійські коментарі у телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати місцевість поблизу передової на велосипеді. Він приховано фотографував і знімав на відео розташування та передислокацію Сил оборони.

Також він розвідував напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, які перевозили особовий склад, зброю та боєприпаси на фронт.

Ця інформація була потрібна РФ для підготовки бойових операцій та обстрілів Харківщини.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника і після документування його злочинів затримала за місцем проживання. У нього вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.