В Одесі й на Донеччині затримали агентів РФ, які шпигували за локаціями військових та обʼєктами Укрзалізниці

Про це пише Служба безпеки.

Фігурантами виявилися два мешканці Одеси та жителька Краматорська: вони за вказівкою ФСБ обходили свої міста та приховано фіксували вузлові залізничні станції, якими переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.



"Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов", - пояснюють у повідомленні.

Після отримання відомостей підозрювані передавали інформацію куратору РФ через месенджер у вигляді позначок на гугл-картах з описами.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, що використовувались для комунікації з ворожими кураторами.

"Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - резюмують у СБУ.



Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує від 12 років за ґратами до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

17 жовтня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Володимиру Селівьорстову, який на початку повномасштабного вторгнення командував операцією із захоплення Києва.





