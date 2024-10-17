В Одесі й на Донеччині затримали агентів РФ, які шпигували за локаціями військових та обʼєктами Укрзалізниці
СБУ затримала трьох ворожих агентів в Донецькій області й в Одесі, які розвідували локації Сил оборони України та стратегічно важливі обʼєкти Укрзалізниці
Про це пише Служба безпеки.
Фігурантами виявилися два мешканці Одеси та жителька Краматорська: вони за вказівкою ФСБ обходили свої міста та приховано фіксували вузлові залізничні станції, якими переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт.
"Додатковим завданням для агентки з Донеччини було виявлення позицій українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Для цього жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов", - пояснюють у повідомленні.
Після отримання відомостей підозрювані передавали інформацію куратору РФ через месенджер у вигляді позначок на гугл-картах з описами.
Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, що використовувались для комунікації з ворожими кураторами.
"Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - резюмують у СБУ.
Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує від 12 років за ґратами до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: СБУ
17 жовтня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Володимиру Селівьорстову, який на початку повномасштабного вторгнення командував операцією із захоплення Києва.
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