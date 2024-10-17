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Командував операцією вторгнення РФ на Київщину: СБУ заочно оголосила підозру російському генералу

Юлія Лаврук
17 жовтня, 2024 четвер
13:27
Кримінал

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Володимиру Селівьорстову, який на початку повномасштабного вторгнення командував операцією із захоплення Києва

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці зазначили, що за планом генштабу РФ 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі, а потім повністю окупувати селище. Водночас інше угруповання військ отримало наказ на захоплення Вишневого.

За даними СБУ, у разі успішного виконання завдань окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу та захоплення Києва.

"Утім, військові Сил безпеки та оборони, у тому числі бійці СБУ, зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель", - йдеться у повідомленні.

Потім українські захисники  знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував російський генерал разом з усім командним складом його дивізії.

Тоді Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на "евакуацію" ворожого угруповання.

Слідчі СБУ заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати воєнного злочинця країни-агресора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України оголосила в розшук посадовців структурних підрозділів так званих правоохоронних органів на тимчасово окупованій Луганщині.

 

Теги:
Відео
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Київщина
Війна з Росією
окупанти
новини Києва
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