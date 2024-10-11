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СБУ оголосила в розшук посадовців "правоохоронних органів" на ТОТ Луганщини

Юлія Лаврук
11 жовтня, 2024 п'ятниця
07:33
Кримінал

Служба безпеки України оголосили в розшук посадовців структурних підрозділів так званих правоохоронних органів на тимчасово окупованій Луганщині

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, серед обвинувачених у колабораціонізмі - колишній луганський правоохоронець, який у 2014 році, за словами правоохоронців, зрадив присягу, воював проти України у складі проросійських терористичних угруповань, а потім служив окупантам у лавах "МВС ЛНР".

Як кажуть у СБУ, за це у листопаді 2022 року росіяни призначили його начальником "управління Федеральної служби з виконання наказів РФ по ЛНР", де фігурант працював до початку 2024 року.

"За цей час у катівнях "ЛНР" було незаконно ув’язнено, піддано тортурам та знущанням сотні репресованих рашистами українських громадян", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці зібрали доказову базу щодо "в. о. прокурора Попаснянського району ЛНР", призначеного в липні 2022 року, який раніше у "ЛНР" обіймав посаду "зампрокурора Алчевська".

Також серед обвинувачених начальниця підрозділу з питань міграції незаконного "відділу МВС РФ "Сєвєродонецький"", яка, за словами правоохоронці, відповідає за примусову видачу населенню російських паспортів.

Раніше на аналогічній ділянці фігурантка працювала у так званій поліції тимчасово окупованого Сокологірська (стара назва Первомайськ) на Луганщині.

Фігурантів обвинувачують за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. Матеріали щодо них перебувають на розгляді в суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • За матеріалами СБУ та Нацполіції заочні підозри отримали 29 зрадників і колаборантів з окупаційного "МВС РФ" на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Теги:
Україна
СБУ
Луганщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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