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СБУ оголосила підозри 29 українським експравоохоронцям з лівобережжя Херсонщини, які перейшли на бік росіян

Ксенія Золотова
7 жовтня, 2024 понедiлок
16:17
Війна з Росією МВС РФ

За матеріалами СБУ та Нацполіції заочні підозри отримали 29 зрадників і колаборантів з окупаційного "МВС РФ" на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що серед 29 учасників створеного окупантами "головного управління МВС РФ" на лівобережжі Херсонщини є колишні працівники правоохоронних органів України.

Окупаційний орган виконує завдання Кремля щодо проведення масових репресій проти цивільного населення регіону.

Слідство встановило, що перебуваючи у лавах так званого "відділу МВС РФ по Олешківському округу", фігуранти викрадають місцевих жителів та ув’язнюють їх до російських катівень.

У застінках до потерпілих застосовують численні тортури, у тому числі з використанням електричного струму. Також ув’язнених тривалий час залишають у карцерах без їжі та води.

Крім того, співробітники СБУ встановили, що поплічники ворога разом з окупантами розграбовують оселі викрадених людей під виглядом обшуків. Під час таких нальотів зловмисники викрадають усе приватне майно потерпілих, зокрема автомобілі, оргтехніку, меблі та побутові прилади.

Ще одним завданням окупаційного органу була охорона російських "виборчкомів" та збройний супровід ворожих агітаторів у ході псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру всім 29 колаборантам, які діяли у складі злочинної організації:

1. Ганжа Ігор Олегович, 30.11.1974 р.н.;
2. Волков Владислав Вадимович, 01.10.1974 р.н.;
3. Кравченко Олександр Миколайович, 24.02.1996 р.н.;
4. Степанський Олександр Даміанович, 04.01.1992 р.н.;
5. Ільясов Амет Арсенович, 11.06.1985 р.н.; 
6. Лозовий Володимир Володимирович, 27.03.1985 р.н.;
7. Шарий Сергій Миколайович, 11.11.1978 р.н.;
8. Філіппов Едуард Юрійович, 16.05.1990 р.н.;
9. Шаповал Олексій Сергійович, 29.03.1999 р.н.;
10.  Ковальчук Олександр Васильович, 27.03.1976 р.н.;
11.  Бабич Олександр Геннадійович, 18.09.1986 р.н.;
12.  Улмаскулов Руслан Володимирович, 06.06.1978 р.н.;
13.  Кривоспицький Юрій Леонідович, 19.12.1976 р.н.;
14.  Прищепа Геннадій Борисович, 19.04.1970 р.н.;
15.  Сухандані Расім Мехманович, 16.03.2000 р.н.;
16.  Пулінець Роман Станіславович, 22.12.1975 р.н.;
17.  Філенко Сергій Сергійович, 26.03.1991 р.н.;
18.  Кудас Юрій Юрійович, 07.02.1994 р.н.;
19.  Сирота Геннадій Миколайович, 25.03.1983 р.н.;
20.  Терещенко Олександр Дмитрович, 23.04.1991 р.н.;
21.  Кисельов Ігор Миколайович, 19.09.1971 р.н.;
22.  Шаров Віктор Олегович, 08.12.1975 р.н.;
23.  Камшилов Олег Олексійович, 09.01.1980 р.н.;
24.  Корся Сергій Михайлович, 13.09.1987 р.н.;
25.  Дудченко Костянтин Леонідович, 05.11.1983 р.н.;
26.  Зима Євдоким Сергійович, 28.12.1992 р.н.;
27.  Авдалов Сурік Усоєвич, 23.07.2001 р.н.;
28.  Гусак Сергій Олексійович, 24.04.1999 р.н.;
29.  Вільданов Віталій Євгенович, 11.07.2001 р.н.

Фігуранти підозрюються одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України:

  • 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
  • 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 111-1 (колабораційна діяльність);
  • 127 (катування);
  • 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);
  • 186 (грабіж);
  • 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів);
  • 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Оскільки колаборанти переховуються на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонщини, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти і покарати, зазначили в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • СБУ затримала в Харкові місцеву жительку, яка повідомляла російським окупантам через Telegram-канал місцезнаходження Сил оборони України.
Теги:
Росія
СБУ
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
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