Невидима для ворога, неоціненна для ППО: що таке станція радіоелектронної розвідки VERA-NG, яку Нідерланди закупили для України

Що таке VERA

VERA passive surveillance ESM system – це чеська автоматизована станція пасивної радіотехнічної розвідки. Виробник станцій – компанія ERA a.s. – базується в місті Пардубіце. Серійне виробництво стартувало в 2004 році.

"Найсучасніший виріб від компанії ERA – комплекс Vera-NG, призначений для пасивного спостереження, раннього попередження та протиповітряної оборони. Він здатний вести приховане транскордонне спостереження за повітряними цілями на великі відстані, у тому числі й за об’єктами, виконаними за "стелс"-технологією", – пояснює Армія-Inform.

Декларована дальність роботи – до 400 км. Вона однак залежить від висоти цілі, потужності випромінювання і, в першу чергу, радіогоризонту.

Фото: era.aero

VERA-NG називають одним із найсучасніших радіолокаційних комплексів на світовому ринку. Окрім Чехії, такими станціми користуються армії США, Словаччини, Естонії, ОАЕ, Пакистану, Малайзії, В'єтнаму, а віднедавна і України. Також станції Vera замовили Індонезія та Молдова (1 шт. у 2024-му). ЗМІ також повідомляли, що в січні 2004 року чеська оборонна компанія Omnipol отримала ліцензію на продаж Китаю шести систем. Однак через тиск уряду США контракт скасували.

Україна стала оператором станції Vera у 2024-му. Влітку 2023-го міністерство оборони Нідерландів повідомило про виділення грошей на закупівлю чотирьох станцій. Обладнання обійшлося приблизно в 150 млн євро. Станом на лютий 2024 року комплекси вже були на озброєнні в ЗСУ, повідомляла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Як працює станція Vera

Комплекс Vera-NG має як у мобільний (на шасі Tatra), так і стаціонарний варіанти. До складу системи входять три ресивери сигналів випромінювання (кожен має кут огляду по 120 градусів) і розташований по центру командний пункт, що приймає та обробляє всю інформацію. Станція працює у будь-яких погодних умовах. Комп’ютер Vera-NG здійснює ідентифікацію, розрахунок координат цілі у трьох вимірах (азимуту, висоти та дальності) і видає зенітним ракетним системам всю необхідну інформацію для наведення на виявлені цілі.

Фото: era.aero

"Станція Vera, "слухаючи" випромінення одночасно на трьох приймаючих пристроях, може отримати дані щодо дальності, курсу, висоти та швидкості повітряних об'єктів, та класифікувати їх за типом відповідно до величезної бібліотеки сигнатур. І все це в автоматизованому режимі й працюючи у повністю пасивному режимі не помітному для ворога. Станція нічого не випромінює, але фіксує випромінення бортових радіо- та електротехнічних систем ворожих об'єктів", – описує комплекс видання Defense Express.

Фото: era.aero

Мета комплексу – виявляти, визначати місцеперебування, ідентифікувати та відстежувати повітряні, наземні та морські цілі. Для цього Vera використовує технології пасивного супроводу джерел випромінювання, включаючи РЛС, постановники перешкод, відповідачі системи "свій-чужий", запитувачі DME/TACAN, засоби зв’язку, навігації та системи спостереження.

"Принцип роботи цієї станції досить простий і заснований на тому, що кожен сучасний літальний апарат у польоті випромінює сигнали, склад і параметри яких визначаються радіолокаційними та радіозасобами, що є на його борту. Параметри цих сигналів зберігаються в базі даних комп’ютера станції розвідки за аналогією з відбитками пальців людини. Прийнявши ці сигнали в трьох різних точках, вимірявши й порівнявши різниці в часі поширення між ними, розраховують координати поточного положення, що випромінює сигнали літака", – пояснював принципи роботи станції Vera-NG начальник інформаційно-аналітичного відділу Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ полковник Олександр Заруба.

Технічні характеристики Vera-NG

Дальність виявлення цілей – 400 км з точністю до 20 м,

Діапазон робочих частот – 88 МГц – 18 ГГц

Точність азимута – 0,01º,

Одночасне супроводження – до 200 цілей,

Час оновлення інформації – 1-5 сек.,

Час розгортання – до 1 год.

Інфографіка: АрміяInform

Переваги комплексу Vera-NG

Основним козирем систем радіоелектронної розвідки називають їхню "невидимість" через відсутність електромагнітного випромінювання. Система пасивного спостереження залишається непомітною для протирадарних бортових комплексів сучасних винищувачів, у тому числі 5-го покоління.

"Приховане функціонування таких систем практично непомітне для звичайних пристроїв, які можуть виявляти електромагнітне випромінювання систем радіолокації виявлення, супроводу й ведення вогню", – пише АрміяInform.

Однак Defense Express наголошує, що не варто вважати Vera-NG повністю невразливими чи незамінними.

"Робота станцій радіотехнічної розвідки не є панацеєю й вони природно мають працювати зі звичайними радіолокаційними станціями та іншими оглядовими системами, доповнюючи можливості кожної", – пише видання.

Фото: era.aero

До слова, крім основного, військового призначення (виявлення та відстеження літаків, гелікоптерів, ракет, снарядів та дронів), систему можна використовувати також для контролю повітряного простору, гарантування безпеки польотів цивільній та військовій авіації, виявленню та спостереженню за метеорологічними явищами, таких як грози, град, сильний вітер та хуртовини.