На Зеленського зараз чиниться безпрецедентний тиск з боку команди Трампа. Про серйозність тиску свідчить публічна зневага, яка полягає в тому, що перемовини про долю України проходять без України.

Постачання зброї, фінансування економіки, вибори, можлива кримінальна відповідальність для ряду публічних і не дуже осіб з оточення президента і навіть його самого – ось далеко не повний перелік важелів тиску на Зеленського.

Єдиний шлях вберегтися від цього – максимальна прозорість переговорного процесу. Україна має активно і максимально публічно розставляти свої ред флегз – принципові позиції, які не можуть бути змінені.

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Жодних обмежень суверенітету. Ніяких позаблокових статусів. Україна, як суб'єкт міжнародного права мала, має і буде мати право вступати в будь-які союзи, які вважає за потрібне. Хоч у НАТО, хоч у якісь локальні оборонні союзи з сусідами, які може ініціювати. Жодних обмежень для армії. Ні в чисельності, ні в видах озброєння, ні в можливості розміщувати іноземний контингент, ні в чому іншому. Армія – єдиний реальний гарант нашої безпеки. Жодного визнання окупованих територій російськими. Ні за яких обставин. Навіть, якщо ми не будемо їх контролювати зараз, вони мають де-юре бути українськими, щоб повернути після розпаду імперії. Жодного "русского міра" в Україні. Мовна, культурна, релігійна політика мають бути українськими і тільки українськими. Геть від Москви – як державна політика на багато років вперед.

Прозорість, відкритість і залученість в процес перемовин України і Європи можуть бути єдиними гарантіями, що тиск на президента України з боку Трампа і Путіна не приведе до непоправних наслідків.