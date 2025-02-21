У Києві триває розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагаються оскаржити попереднє рішення суду
У Київському апеляційному суді в п'ятницю, 21 лютого, триває розгляд справи вбивства Катерини Гандзюк. Захист Владислава Мангера та Олексія Левіна, яких визнали винними в організації вбивства, намагається оскаржити попереднє рішення суду
Про це інформує кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
Так, захист колишнього очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера і радника голови Херсонської облради Олексія Левіна намагається оскаржити рішення першої інстанції.
Зазначимо, що в червні 2023 року обох було визнано винними в організації вбивства Катерини Гандзюк і засуджено до 10 років позбавлення волі. На думку представників родини Катерини, захист обвинувачених свідомо затягує розгляд справи.
Фото: Артем Лагутенко/Еспресо
Фото: Артем Лагутенко/Еспресо
Про вбивство Катерини Гандзюк
Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на підґрунті особистої неприязні вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради.
Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину. 31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під'їзду її будинку.
4 листопада 2018 року Катерина померла. У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.
20 серпня 2020 року суд у Києві заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.
Згодом 26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
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