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Мангер та Левін отримали по 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк

26 червня, 2023 понедiлок
12:28
Кримінал Левін та Мангер

У понеділок, 26 червня, Дніпровський районний суд Києва засудив Владислава Мангера та Олексія Левіна до 10 років ув'язнення у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата облради Олексія Левіна засудили до 10 років ув'язнення. 

Засуджені не погодилися із вироком. Суд над Мангером та Левіним тривав понад три роки. 

У Генпрокуратурі повідомили, що Мангера та Левіна визнано винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори просили максимально можливе покарання обом – 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення. А також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.


Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на підґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради. 

Той, своєю чергою, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку. 

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4500, ще $500 доларів надали раніше як завдаток. 

4 листопада 2018 року Катерина померла.  

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі. 

За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському.

20 серпня 2020 року суд у Києві заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Суспільство
Херсон
Херсонщина
Катерина Гандзюк
новини Києва
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