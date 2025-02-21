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Віцепрезидент США Венс заявив, що в українців немає "надійного шляху до перемоги"

Юлія Юліна
21 лютого, 2025 п'ятниця
19:13
Світ віце-президент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що позиція адміністрації президента Дональда Трампа у переговорах із Росією не є умиротворенням Кремля

Зміст

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Це "умиротворення" лише в тому випадку, якщо ви вважаєте, що в українців є надійний шлях до перемоги. Вони цього не мають, тому це не так", - заявив Венс.

Політик також відкинув "фейкові повідомлення медіа, що ми "дали росіянам усе, чого вони хочуть". За його словами, Трамп вважає за необхідне "говорити з людьми".

"Раніше це називалося державницькою мудрістю", - написав Венс.

На його думку, подальша допомога Україні не принесе надзвичайних результатів. Водночас Трамп хоче досягти "тривалого миру" в Україні й "поставив цілі для переговорів", однак публічно говорити про деталі перемовин не буде, наголосив віцепрезидент США.

Також Венс виступив проти членства України в НАТО.

"Думка про те, що президент Сполучених Штатів має почати переговори зі слів "може, ми пустимо Україну в НАТО", суперечить будь-якому здоровому глузду. Знову ж таки, визнавати реалії на місцях не є умиротворенням – реалії, на які президент Трамп у деяких випадках вказував роками", - резюмував політик.

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Дональд Трамп
США
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