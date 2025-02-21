Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський
У пʼятницю, 21 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та США працюють над проєктом угоди
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 21 лютого.
"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - йдеться у заяві президента.
Зеленський додав, що впродовж дня провів низку переговорів з лідерами країн-партнерів: Польща, Чехія, Швеція, Хорватія, Люксембург, Словенія, Кот-дʼІвуар. Також відомо про розмову президента України та німецького канцлера Олафа Шольца.
- 21 лютого видання Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня. Сторони мають узгодити певні деталі, які є принциповими з погляду безпеки України.
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