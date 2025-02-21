Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський

Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський

Влад Дідусь
21 лютого, 2025 п'ятниця
23:19
Війна з Росією Володимир Зеленський

У пʼятницю, 21 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та США працюють над проєктом угоди

Зміст

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 21 лютого.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що впродовж дня провів низку переговорів з лідерами країн-партнерів: Польща, Чехія, Швеція, Хорватія, Люксембург, Словенія, Кот-дʼІвуар. Також відомо про розмову президента України та німецького канцлера Олафа Шольца.

  • 21 лютого видання Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня. Сторони мають узгодити певні деталі, які є принциповими з погляду безпеки України.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Економіка
Україна
Польща
політика
Чехія
Швеція
Словенія
Німеччина
Володимир Зеленський
Хорватія
Люксембург
США
Читайте також:
Автор Віталій Портников
21 лютого, 2025 п'ятниця
Трамп хоче позбутися Зеленського
Сніг
Автор Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого
Європарламент
Автор Ксенія Золотова
21 лютого, 2025 п'ятниця
У Європарламенті заявили, що США дали їм три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України
Київ
-8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
22 лютого
00:33
Дональд Трамп
Трамп заявив, що РФ хоче укласти угоду: переговори між Вашингтоном і Москвою відновляться 25 лютого
00:33
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні ударні безпілотники, у Києві спрацювала ППО: ситуація у ніч на 22 лютого
2025, п'ятниця
21 лютого
23:48
Збірна України з баскетболу
Збірна України вперше з 2009 року не зіграє на Євробаскеті
23:02
Еммануель Макрон
Опитування: найбільше серед європейських лідерів українці довіряють Макрону, найменше - Орбану
22:58
Оновлено
На фронті з початку доби відбулося 80 боїв: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
22:55
Пані Посол Канади Наталка Цмоць
Санкції проти РФ повинні залишатися в нашому пріоритеті та розширюватись, - посол Канади
22:47
Німеччина
У Німеччині заарештували 18-річного росіянина за підозрою в підготовці "політично вмотивованого нападу"
22:19
зеленський Шольц
Зеленський і Шольц обговорили шляхи завершення війни та гарантії безпеки
22:16
Ексклюзив
Зеленський, Трамп
В цій ситуації Зеленському слід розглянути заміну переговірника з адміністрацією Трампа, - політик Луценко
22:09
Дрони не можуть довго літати: в ОТУ "Харків" розповіли про перебіг бойових дій за морозної погоди
21:43
Ексклюзив
ЄС - Україна
Країни ЄС готують великий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік, - кореспондентка "Еспресо" з Брюсселя
21:42
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України, – глава МЗС Бербок
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія не має й не матиме потенціалу для захоплення важливих центрів України. Колонка Сергія Згурця
21:25
Девід Петреус на події КБФ 21 лютого
Існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, - ексдиректор ЦРУ Петреус
21:16
Олександр Усик
Усик відвідав матч Роналду в Саудівській Аравії
21:06
окупанти, оркі, російські солдати
Російські військові на лівобережжі Херсонщини мають проблеми з пальним, - "Атеш"
20:47
Європейські країни 24 лютого проведуть екстрену нараду щодо України, - Bloomberg
20:35
Оновлено
суд у справі вбивства Гандзюк
У Києві відбувся розгляд справи вбивства Гандзюк: Мангер та Левін намагались оскаржити попереднє рішення суду
20:30
Арсеній Яценюк на КБФ 21 лютого 2025
Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Арсеній Яценюк
20:23
Ілон Маск
"Три роки тому Росія зайшла занадто далеко, а тепер - українська влада": Маск пояснив зміну риторики щодо підтримки Києва
20:16
Огляд
"Бруталіст"
Коли "Безвихідь" не тупик: що подивитися у вихідні
20:04
OPINION
Прозорість. Відкритість. Залученість Європи
19:56
дитячий вагон Укрзалізниці
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перший дитячий вагон у міжнародному сполученні
19:54
Оновлено
США Україна
Україна та США все ще працюють над угодою про рідкісноземельні метали, – ЗМІ
19:36
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні
19:33
наслідки атаки на Гуляйполе
Росіяни атакували КАБами Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених
19:31
Берлінале. Прем'єра Стрічки часу
Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале
19:18
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ
19:15
На замовлення РФ підірвав авто військового прокурора: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт в Одесі
19:13
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс заявив, що в українців немає "надійного шляху до перемоги"
19:08
Ексклюзив
військові РФ
У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук
18:45
Папа Римський Франциск
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
18:44
На фото: Артем Пивоваров
Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри
18:44
Дональд Трамп
"Не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах": Трамп про Зеленського
18:23
Німеччина уряд
У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV