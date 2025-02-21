Команди України та США працюють над проєктом угоди, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 21 лютого.

"Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат", - йдеться у заяві президента.

Зеленський додав, що впродовж дня провів низку переговорів з лідерами країн-партнерів: Польща, Чехія, Швеція, Хорватія, Люксембург, Словенія, Кот-дʼІвуар. Також відомо про розмову президента України та німецького канцлера Олафа Шольца.