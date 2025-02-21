Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ

Про це повідомляють Polsat News і PAP із посиланням на джерела.

Зазначено, що вона може відбутися або в Білому домі, або на Конференції консервативних політичних дій біля Вашингтона.

За інформацією PAP, зустріч Трампа й Дуди запланована на суботу 21 лютого, на 13:30 (20:30 за Києвом).

Водночас Polsat News додає, що на Конференції консервативних політичних дій, де виступатиме американський президент, також будуть присутні колишній польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, італійська премʼєрка Джорджія Мелоні й очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо.