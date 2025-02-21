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Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
19:18
Світ Анджей Дуда та Дональд Трамп

Президенти Польщі й США, Анджей Дуда та Дональд Трамп, проведуть зустріч у Вашингтоні

Зміст

Про це повідомляють Polsat News і PAP із посиланням на джерела.

Зазначено, що вона може відбутися або в Білому домі, або на Конференції консервативних політичних дій біля Вашингтона.

За інформацією PAP, зустріч Трампа й Дуди запланована на суботу 21 лютого, на 13:30 (20:30 за Києвом).

Водночас Polsat News додає, що на Конференції консервативних політичних дій, де виступатиме американський президент, також будуть присутні колишній польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, італійська премʼєрка Джорджія Мелоні й очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо.

  • Раніше Анджей Дуда заявив, що Сполучені Штати запевнили його в збереженні присутності американських військових в східноєвропейських країнах.
  • Також польський президент 21 лютого розповів про телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої порадив йому "залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю" з президентом США Дональдом Трампом.
Теги:
Новини
Польща
Дональд Трамп
Анджей Дуда
США
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