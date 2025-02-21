Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри

Відеороботу опублікували на YouTube.

"Блакить твоїх очей" – чуттєва музична історія про істинне кохання. У цій роботі інтимна лірика Володимира Сосюри та музика Артема Пивоварова об’єднуються. Зазначено, що взятий за основу пісні вірш є проявом глибокого почуття, яке автор поезії проніс через все життя. Це приклад кохання без фальші.

"Пісня "Блакить твоїх очей" створювалася з любов’ю та ніжністю, що ви відчуєте під час прослуховування. Ця робота – більше ніж романтичне зізнання. Це історія про безумовне кохання, що надихає та є головною рушійною силою в житті", - каже Пивоваров.

Водночас у кліпі артиста обрали шлях простоти та мінімалізму. Камерна атмосфера студії, м'яке освітлення й чорно-біла естетика створюють відчуття позачасовості – ніби цей запис міг з'явитися в будь-яку музичну епоху. У центрі уваги – чисті емоції та творчий процес без прикрас. Тут немає складних декорацій чи спецефектів, лише музиканти, інструменти та щирі переживання. Глядач ніби підглядає за репетицією й опиняється всередині цього інтимного моменту.