Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри

Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
18:44
Культура На фото: Артем Пивоваров

Український музикант Артем Пивоваров презентував нову роботу за віршем поета Володимира Сосюри "Блакить твоїх очей", що стала частиною нового альбому "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2"

Зміст

Відеороботу опублікували на YouTube.

"Блакить твоїх очей" – чуттєва музична історія про істинне кохання. У цій роботі інтимна лірика Володимира Сосюри та музика Артема Пивоварова об’єднуються. Зазначено, що взятий за основу пісні вірш є проявом глибокого почуття, яке автор поезії проніс через все життя. Це приклад кохання без фальші.

"Пісня "Блакить твоїх очей" створювалася з любов’ю та ніжністю, що ви відчуєте під час прослуховування. Ця робота – більше ніж романтичне зізнання. Це історія про безумовне кохання, що надихає та є головною рушійною силою в житті", - каже Пивоваров.

Водночас у кліпі артиста обрали шлях простоти та мінімалізму. Камерна атмосфера студії, м'яке освітлення й чорно-біла естетика створюють відчуття позачасовості – ніби цей запис міг з'явитися в будь-яку музичну епоху. У центрі уваги – чисті емоції та творчий процес без прикрас. Тут немає складних декорацій чи спецефектів, лише музиканти, інструменти та щирі переживання. Глядач ніби підглядає за репетицією й опиняється всередині цього інтимного моменту.

 

  • 13 січня Пивоваров випустив ліричне відео на пісню "Вона", створену на слова поета доби Розстріляного відродження Михайля Семенка.
Теги:
Новини
Україна
музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Юлія Юліна
20 лютого, 2025 четвер
Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
Дональд Трамп
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
США дають чітко зрозуміти РФ, що заходять в Україну надовго, - співголова ГІ "Права Справа" Снєгирьов
Автор Віталій Портников
20 лютого, 2025 четвер
Чотири умови перемоги Залужного
Київ
-5.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.94
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
21 лютого
19:36
Болгарія
Парламент Болгарії схвалив декларацію про неучасть збройних сил у військових діях в Україні
19:33
наслідки атаки на Гуляйполе
Росіяни атакували КАБами Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених
19:31
Берлінале. Прем'єра Стрічки часу
Світова прем’єра української "Стрічки часу" зірвала 10-хвилинні овації на Берлінале
19:18
Анджей Дуда та Дональд Трамп
Дуда й Трамп проведуть зустріч на вихідних, - ЗМІ
19:15
На замовлення РФ підірвав авто військового прокурора: СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який готував теракт в Одесі
19:13
віце-президент США Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Венс заявив, що в українців немає "надійного шляху до перемоги"
19:08
Ексклюзив
військові РФ
У зоні відповідальності 80-ї ОДШБр усі підрозділи КНДР на Курщині ліквідовано, - Гайдащук
18:45
Папа Римський Франциск
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
18:44
Дональд Трамп
"Не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах": Трамп про Зеленського
18:23
Німеччина уряд
У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні
18:10
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда порадив Зеленському "залишатися відданим курсу на спокійну співпрацю з Трампом". Президент України наголосив на важливості підтримки США
18:05
OPINION
Не грати з диктатором у вибори
18:01
Москва_Кремль
РФ може погодитися на використання своїх $300 млрд заморожених активів у межах мирної угоди, - Reuters
18:00
Оновлено
На Донеччині через російські удари загинули дві людини, є поранені
17:55
В Україні на оборонній виставці презентували крилату ракету "Трембіта"
17:41
Оновлено
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Чорноморець" здобув перемогу над "Колосом": результати матчів і розклад трансляцій 18-го туру УПЛ
17:19
США Україна
Україна й США всю ніч обговорювали угоду про рідкісноземельні мінерали, - Axios
17:05
Наживо
Київськи безпековий форум: анонс події 21 лютого
Розпочалась спеціальна подія Київського безпекового форуму: де дивитись трансляцію
17:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
17:00
Ексклюзив
Starlink
"Боляче, але не смертельно": у Defence Express пояснили, чи позначиться на лінії фронту вимкнення зв'язку Starlink
16:58
Анонс
Еспресо логотип
24 лютого в ефірі Еспресо спецпроєкт Велика війна: три роки незламності
16:48
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон заявив, що під час зустрічі з Трампом порадить йому "не бути слабким перед Путіним"
16:41
футбол жеребкування
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій 2024/25: результати й сітка турніру
16:31
На фронті з початку доби відбулося 53 бої: армія РФ найактивніша на Покровському напрямку
16:23
Смартфон
Україна посіла четверте місце з 24 країн Європи за рівнем підтримки стартапів
16:20
продукція для ЗСУ
Міністерство оборони запровадило цифровий контроль продукції для військових
16:19
залізниця
На Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії, - "Атеш"
16:18
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Поліція Південної Кореї порушила справу проти президента Юн Сок Йоля за перешкоджання арешту
16:09
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Широкі та позитивні дискусії": спецпредставник США Келлог прокоментував зустріч із Зеленським у Києві
16:06
Особи з інвалідністю
Програму компенсації бізнесу за робочі місця для людей з інвалідністю поширили на ФОПів
16:00
OPINION
Трамп і арабські гендлярі
15:53
Фрідріх Мерц
"Російський наратив, який Путін представляв роками": кандидат у канцлери Німеччини Мерц прокоментував заяви Трампа про Україну
15:51
Ліга Європи
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
15:49
суд, санкції
"РНБО має ухвалювати рішення виключно на підставі закону": Асоціація правників України закликала розробити чіткі процедури оскарження санкцій
15:49
Україна США
США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня, - Bloomberg
15:41
Віктор Ляшко
Ляшко розповів, що робити, якщо на стаціонарі відмовляють у безоплатному лікуванні від COVID-19
15:25
Двом російським генералам, які наказали знищити Оскільську греблю на Харківщині, оголосили підозру
15:00
Міноборони планує оснащувати військові вертольоти новими необхідними комплектуючими
14:55
Ексклюзив
Петро Порошенко
Щодо Порошенка застосований пункт санкцій про заборону будь-яких правочинів, - адвокат Новіков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV