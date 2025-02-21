Пивоваров презентував пісню "Блакить твоїх очей" на слова Сосюри
Український музикант Артем Пивоваров презентував нову роботу за віршем поета Володимира Сосюри "Блакить твоїх очей", що стала частиною нового альбому "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2"
Відеороботу опублікували на YouTube.
"Блакить твоїх очей" – чуттєва музична історія про істинне кохання. У цій роботі інтимна лірика Володимира Сосюри та музика Артема Пивоварова об’єднуються. Зазначено, що взятий за основу пісні вірш є проявом глибокого почуття, яке автор поезії проніс через все життя. Це приклад кохання без фальші.
"Пісня "Блакить твоїх очей" створювалася з любов’ю та ніжністю, що ви відчуєте під час прослуховування. Ця робота – більше ніж романтичне зізнання. Це історія про безумовне кохання, що надихає та є головною рушійною силою в житті", - каже Пивоваров.
Водночас у кліпі артиста обрали шлях простоти та мінімалізму. Камерна атмосфера студії, м'яке освітлення й чорно-біла естетика створюють відчуття позачасовості – ніби цей запис міг з'явитися в будь-яку музичну епоху. У центрі уваги – чисті емоції та творчий процес без прикрас. Тут немає складних декорацій чи спецефектів, лише музиканти, інструменти та щирі переживання. Глядач ніби підглядає за репетицією й опиняється всередині цього інтимного моменту.
- 13 січня Пивоваров випустив ліричне відео на пісню "Вона", створену на слова поета доби Розстріляного відродження Михайля Семенка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе