Пивоваров презентував нову пісню на слова Михайля Семенка "Вона"

Премʼєра відбулася на YouTube.

Композиція "Вона" увійшла до нового альбому Артема Пивоварова "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2". Альбом є другою частиною проєкту, що популяризує українську поезію через призму музики.

"Вона" написана на слова Михайля Семенка - основоположника і теоретика українського футуризму, організатора футуристичних угрупувань, редактора багатьох видань. Семенко був страчений під час сталінського терору.