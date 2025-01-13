Пивоваров презентував нову пісню на слова Михайля Семенка "Вона"
Український музикант Артем Пивоваров випустив ліричне відео на пісню "Вона", створену на слова поета доби Розстріляного відродження Михайля Семенка
Премʼєра відбулася на YouTube.
Композиція "Вона" увійшла до нового альбому Артема Пивоварова "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2". Альбом є другою частиною проєкту, що популяризує українську поезію через призму музики.
"Вона" написана на слова Михайля Семенка - основоположника і теоретика українського футуризму, організатора футуристичних угрупувань, редактора багатьох видань. Семенко був страчений під час сталінського терору.
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