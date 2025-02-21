Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України, – глава МЗС Бербок

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Ми посилюємо тиск на американців, щоб вони втратили якомога більше, якщо перестануть виступати на боці ліберальних демократій Європи", - пообіцяла вона.

Глава німецького МЗС зауважила, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було першим поворотним моментом, і зараз необхідна нова така мить.

"Фальшивий мир, тобто мир, який не є миром, а шантажем або капітуляцією, - це подальша підготовка до ще більшої війни та насильства. Ось чому я підтримуватиму Україну до тих пір, поки вона цього потребує, тому що це наш мир", - заявила Бербок.

Також міністерка додала, що ніхто не може вирішувати питання війни й миру "над головами українців та європейців", акцентувавши, що "це чітка німецька позиція".

Читайте також: США не зможуть раптово кинути Україну. Інакше Китай використає слабкість адміністрації Трампа, - експерт-міжнародник Краєв