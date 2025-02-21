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Німеччина посилить тиск на США через їхню позицію щодо України, – глава МЗС Бербок

Дар'я Куркіна
21 лютого, 2025 п'ятниця
21:42
Світ Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Німеччина посилить тиск на США через позицію адміністрації стосовно України, аби уряд Америки зіткнувся з наслідками своєї політики

Зміст

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

"Ми посилюємо тиск на американців, щоб вони втратили якомога більше, якщо перестануть виступати на боці ліберальних демократій Європи", - пообіцяла вона.

Глава німецького МЗС зауважила, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було першим поворотним моментом, і зараз необхідна нова така мить.

"Фальшивий мир, тобто мир, який не є миром, а шантажем або капітуляцією, - це подальша підготовка до ще більшої війни та насильства. Ось чому я підтримуватиму Україну до тих пір, поки вона цього потребує, тому що це наш мир", - заявила Бербок.

Також міністерка додала, що ніхто не може вирішувати питання війни й миру "над головами українців та європейців", акцентувавши, що "це чітка німецька позиція".

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Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас усе дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж за пів року після завершення воєнного стану.

20 лютого Єврокомісія відреагувала на заяву Трампа, підкресливши, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

Згодом кандидат у канцлери Німеччини від Християнської демократичної партії Фрідріх Мерц заявив, що шокований заявами Трампа про Україну, назвавши їх наративами РФ.

Водночас 21 лютого Трамп сказав, що українського лідера Володимира Зеленського не запросили на зустріч у Саудівській Аравії, тому що "це не було пріоритетом".

 



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
МЗС
Німеччина
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
підтримка України
Світ про Україну
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