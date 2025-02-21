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Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Арсеній Яценюк

Ярослава Наумова
21 лютого, 2025 п'ятниця
20:30
вибори президента Арсеній Яценюк на КБФ 21 лютого 2025

Найкращий шлях, щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, - це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди

Зміст

Про це заявив голова Київського безпекового форуму під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого.

Він нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, є  парламент: отже, парламент може зробити свою роботу й висловити волю українського народу.

"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - підкреслив Арсеній Яценюк.

При цьому він додав: "Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".

  • 19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
  • Президент України Володимир Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів, в ООН не вважають його нелегітимним главою держави, наголосив речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Теги:
Війна з Росією
Дональд Трамп
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2025, п'ятниця
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