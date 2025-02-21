Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Арсеній Яценюк

Про це заявив голова Київського безпекового форуму під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого.

Він нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, є парламент: отже, парламент може зробити свою роботу й висловити волю українського народу.

"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - підкреслив Арсеній Яценюк.

При цьому він додав: "Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".