Верховна Рада має ухвалити резолюцію щодо виборів через пів року після всеосяжної мирної угоди, - Арсеній Яценюк
Найкращий шлях, щоб вибити основу з-під ніг тих, хто виступає проти України, - це прийняти резолюцію в українському парламенті щодо проведення президентських виборів через 6 місяців після підписання всеохоплюючої мирної угоди
Про це заявив голова Київського безпекового форуму під час спеціальної події КБФ у столиці 21 лютого.
Він нагадав, що за Конституцією України єдиним органом, який має повноваження встановлювати дату президентських виборів, є парламент: отже, парламент може зробити свою роботу й висловити волю українського народу.
"Парламентська резолюція може чітко окреслити умови для проведення демократичних вільних виборів. Це дуже просто: Україна проводить вільні демократичні вибори через 6 місяців після того, як буде укладена всеосяжна мирна угода. Крапка", - підкреслив Арсеній Яценюк.
При цьому він додав: "Таким чином, ви даєте козирну карту Трампу і вибиваєте основу з-під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні".
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