У порт Маріуполя окупанти привезли 88 вагонів викраденого вугілля
До морського порту у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття 88 вагонів вугілля, яке окупанти викрали з українських територій
Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.
"Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять вугілля, зерно, метал та інші вантажі", - зазначили у міськраді.
Окупанти заявляють про те, що у 2025 році в морському порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 ГТС, в тому числі 18 причалів. Усе це - для збільшення вантажообігу краденого.
Очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додає, що також напередодні акваторію порту зайшов та став на завантаження черговий балкер російських окупантів.
- У жовтні 2024 року стало відомо, що окупанти у Маріуполі запустили порт і залізницю від Волновахи.
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