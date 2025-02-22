У порт Маріуполя окупанти привезли 88 вагонів викраденого вугілля

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.

"Маріупольський морський порт став елементом військової логістики та інструментом пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять вугілля, зерно, метал та інші вантажі", - зазначили у міськраді.

Окупанти заявляють про те, що у 2025 році в морському порту Маріуполя планується ввести в експлуатацію 25 ГТС, в тому числі 18 причалів. Усе це - для збільшення вантажообігу краденого.

Очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко додає, що також напередодні акваторію порту зайшов та став на завантаження черговий балкер російських окупантів.