У Маріуполі окупанти запустили порт і залізницю, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти тепер можуть користуватися залізницею від Волновахи до Мелітополя
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни повністю відновили свою логістику, зокрема системну роботу залізниці. Ми бачимо перші потяги, які прибули з Луганської області через Ростов-на-Дону до Маріуполя. Вони зайшли в порт, завантажилися на судно, і сьогодні вночі судно вирушило в напрямку Кримського півострова", - зауважив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, окупанти вивозять вугілля та каолін, продовжуючи розграбовувати наші надра.
"Також наші джерела повідомляють, що від Волновахи регулярно, переважно вночі, рухаються вантажні потяги з Ростова-на-Дону через селище Маловодне. Це розв'язка на Маріуполь і Волноваху. Зважаючи на події навколо Вугледара, який дозволяє контролювати приблизно 18 кілометрів залізниці, вся наша логістика перебуває в зоні ризику. Росіяни тепер можуть користуватися залізницею від Волновахи до Розівки й далі, аж до самого Мелітополя", - наголосив Андрющенко.
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