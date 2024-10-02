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Ексклюзив

У Маріуполі окупанти запустили порт і залізницю, - Андрющенко

Оксана Ліховід
2 жовтня, 2024 середа
08:36
Війна з Росією До Маріупольського порту прибули одночасно три судна РФ,

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти тепер можуть користуватися залізницею від Волновахи до Мелітополя

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни повністю відновили свою логістику, зокрема системну роботу залізниці. Ми бачимо перші потяги, які прибули з Луганської області через Ростов-на-Дону до Маріуполя. Вони зайшли в порт, завантажилися на судно, і сьогодні вночі судно вирушило в напрямку Кримського півострова", - зауважив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, окупанти вивозять вугілля та каолін, продовжуючи розграбовувати наші надра.

"Також наші джерела повідомляють, що від Волновахи регулярно, переважно вночі, рухаються вантажні потяги з Ростова-на-Дону через селище Маловодне. Це розв'язка на Маріуполь і Волноваху. Зважаючи на події навколо Вугледара, який дозволяє контролювати приблизно 18 кілометрів залізниці, вся наша логістика перебуває в зоні ризику. Росіяни тепер можуть користуватися залізницею від Волновахи до Розівки й далі, аж до самого Мелітополя", - наголосив Андрющенко.

  • 21 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували рух військової техніки та перекидання особового складу російської армії на північ Донецької області.
  • Інститут вивчення війни повідомляє, що російська окупаційна армія захопила місто Вугледар Донецької області після дорогих та невдалих штурмів біля населеного пункту за останні 2,5 року.

Теги:
Новини
Маріуполь
Мелітополь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Волноваха
Військові новини
Петро Андрющенко
Вугледар
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