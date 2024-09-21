"Посилюють Курахівський наступ": у Маріуполі помітили велике перекидання військових і техніки РФ на північ Донеччини

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо велике перекидання військових та техніки через Маріуполь на північ Донецької області. Посилюють Курахівський наступ", - написав він.



За даними посадовця, по місту рухалися щонайменше три організовані колони вантажівок загалом до 35 машин із живою силою та боєкомплектами. Також окупанти переміщують інженерні підрозділи.

Крім того, у місті помітили рух танків та іншої колісної техніки тралами по іншому маршруту - через село Гранітне (з Росії) та Нікольське (із Запоріжжя).