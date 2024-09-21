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"Посилюють Курахівський наступ": у Маріуполі помітили велике перекидання військових і техніки РФ на північ Донеччини

Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
10:29
Війна з Росією

У суботу, 21 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували рух військової техніки та перекидання особового складу російської армії на північ Донецької області

Зміст

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо велике перекидання військових та техніки через Маріуполь на північ Донецької області. Посилюють Курахівський наступ", - написав він.

За даними посадовця, по місту рухалися щонайменше три організовані колони вантажівок загалом до 35 машин із живою силою та боєкомплектами. Також окупанти переміщують інженерні підрозділи. 

Крім того, у місті помітили рух танків та іншої колісної техніки тралами по іншому маршруту - через село Гранітне (з Росії)  та Нікольське (із Запоріжжя).

  • За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону українських військ на Курахівському напрямку. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки, провівши 21 штурм за добу.
Теги:
Маріуполь
військові
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Петро Андрющенко
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