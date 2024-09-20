З початку доби на фронті окупанти здійснили 123 атаки: найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Від російських артобстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали Миколаївка, Велика Писарівка, Рясне, Порозок, Лугівка, Покровка, Бояро-Лежачі, Бруски, Леміщино. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Лугівці.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку окупанти штурмують позиції українських підрозділів в районах Вовчанська. Наразі тривають два бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував українські позиції. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Степової, Новоселівка, Синьківки та Лозової. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вісім ворожих атак, ще три боєзіткнення досі тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку українські оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку за підтримки штурмової авіації загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог проводив шість атак. Сьогодні агресор атакує біля Дачного, Торецька та Щербинівки. Українські захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже завершено, дотепер точаться ще три боєзіткнення. Авіація агресора завдала бомбових ударів по Торецьку та Клебан-Бику.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 16 атак противника, п’ять боєзіткнень ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Курахівському напрямку. Там російські загарбники 40 разів атакували українські підрозділи. Підрозділи російських військ намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катреринівки та Костянтинівки. На даний час 10 штурмів тривають.

На Времівському напрямку окупанти вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледару, Пречистівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами населений пункт П’ятихатки. Також, ворожі підрозділи безуспішно намагалися просунутися в напрямку Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Операція в Курській області

В Генштабі зазначають, що операція Сил оборони України в Курській області триває.

"З початку доби авіація ворога завдала 21 авіаудар, скинувши при цьому 27 керованих авіабомб по території РФ", - йдеться у повідомленні.