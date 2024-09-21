Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
Українські захисники за добу знищили 1440 російських окупантів
Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще понад 1400 російських військових. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули 640 тисяч
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб,
- танків ‒ 8746 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 170 (+38) од,
- артилерійських систем – 18 270 (+58) од,
- РСЗВ – 1193 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 561 (+92),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 966 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3125 (+10) од.
Дані уточнюються.
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