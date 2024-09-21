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Війна з Росією: хроніка
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Українські захисники за добу знищили 1440 російських окупантів

Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
07:37
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували ще понад 1400 російських військових. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули 640 тисяч

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 640 920 (+1440) осіб,
  • танків ‒ 8746 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 170 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18 270 (+58) од,
  • РСЗВ – 1193 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 561 (+92),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 966 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3125 (+10) од.

Дані уточнюються.

Теги:
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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