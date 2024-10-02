ISW: РФ захопила Вугледар після дорогих і невдалих штурмів міста протягом 2,5 років
Російська окупаційна армія захопила місто Вугледар Донецької області після дорогих та невдалих штурмів біля населеного пункту за останні 2,5 роки
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Так, ISW, посилаючись на "відомого" російського мілблогера, пише, що російське рішення наступати біля Вугледару в березні 2022 року було необдуманим, оскільки російські сили отримають "застряг" на поселенні.
Зазначається, що у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року Росія здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки.
Як повідомляють аналітики, попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти.
Деякі російські джерела висловлювали сумніви, що російські війська зможуть швидко просуватися вперед і досягти оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара.
"Захоплення Вугледара Росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до жовтня 1, що означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту", - додали аналітики.
- У вівторок, 1 жовтня, OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела Суспільного в бригаді, що обороняє місто спростовують повну окупацію.
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