ISW: РФ захопила Вугледар після дорогих і невдалих штурмів міста протягом 2,5 років

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Так, ISW, посилаючись на "відомого" російського мілблогера, пише, що російське рішення наступати біля Вугледару в березні 2022 року було необдуманим, оскільки російські сили отримають "застряг" ​​на поселенні.

Зазначається, що у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року Росія здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки.

Як повідомляють аналітики, попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти.

Деякі російські джерела висловлювали сумніви, що російські війська зможуть швидко просуватися вперед і досягти оперативно значущих проривів одразу після захоплення Вугледара.

"Захоплення Вугледара Росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до жовтня 1, що означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту", - додали аналітики.