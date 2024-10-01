Росія окупувала Вугледар, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

"Росіяни окупували Вугледар. Виродки публікують вивішені ганчірки на всіх куточках міста. Останні дні оборони немає бажання коментувати, все одно нічого не зміниться. Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", - йдеться у повідомленні OSINT-фахівців.

Місто Вугледар засновано у 1964 році, розташоване в південно-західній частині Донецької області. До повномасштабної війни тут проживало близько 15 тис. людей.