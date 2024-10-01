Росія окупувала Вугледар, - DeepState
У вівторок, 1 жовтня, російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
"Росіяни окупували Вугледар. Виродки публікують вивішені ганчірки на всіх куточках міста. Останні дні оборони немає бажання коментувати, все одно нічого не зміниться. Честь тим, хто боровся, і тим, кого вже немає з нами", - йдеться у повідомленні OSINT-фахівців.
Місто Вугледар засновано у 1964 році, розташоване в південно-західній частині Донецької області. До повномасштабної війни тут проживало близько 15 тис. людей.
- Зранку 1 жовтня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомляв, що ворог увійшов у західні та східні частини Вугледару, а українська сторона захищає центральну частину міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе