Відведення підрозділів та логістичне забезпечення ЗСУ вкрай ускладнено: Згурець про ситуацію навколо Вугледара

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ситуація у Вугледарі є найбільш інформаційною і гарячою ділянкою з погляду оцінки, аналізу та спроби прогнозування. За останньою інформацією, ворог увійшов у західні та східні частини Вугледару, а українська сторона захищає центральну частину. Ворог здійснив фронтальні та флангові атаки, які ускладнили утримання нашого контингенту в цьому місті", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, 72-га бригада впродовж двох років утримувала Вугледар, який розташований на височині. Були можливості завчасно бачити, де висувається противник, знищувати його артилерією і дронами.

"Наразі на мапі видно, що сформувалася кишеня, де йде дорога від Вугледара на Богоявленку, по якій має відбуватися відхід наших військових. Зона прострілу цієї дороги становить в межах одного кілометра. Вчора наші військові казали про те, що логістичне забезпечення та відведення вкрай ускладнене з огляду на вузький коридор", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що зараз відбуваються бої, які мають планово забезпечити відхід наших військових з цієї ділянки. Наші підрозділи вимушені рухатися на північ і захід, і згодом ми побачимо нову лінію оборони.