З початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень: РФ 9 разів вдарила КАБами по Курщині

Про це повідомляє Генеральний штаб станом на 16:00.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Стукалівка, Бобилівка, Відродженівське, Тимофіївка, Новодмитрівка, Малушине, Свобода, Ободи, Бруски, Велика Писарівка.

Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, застосувавши сім КАБів. Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти сім раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Бургуватки, Стариці та Вовчанську, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два боєзіткнення тривають поблизу Кругляківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири - тривають. Противник застосовував авіацію по району Серебрянського лісництва, скинувши понад 60 некерованих авіаційних ракет.

Ворог проводив дві наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, українські захисники відбили обидві атаки противника. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Сіверська, застосувавши шість авіабомб.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру. Один бій завершено, ще один - триває.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак в районах Торецьку, Залізного, Неліпівки, Щербинівки. Агресор завдав авіаційного удару по Костянтинівці, вже застосувавши три авіабомби.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Новоторецьке, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, шість боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюють.

На Курахівському напрямку окупанти провели вісім безуспішних атак поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, завдали авіаційного удару в районі Шевченко, застосувавши чотири КАБи.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили шість штурмів росіян неподалік Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка та Богоявленка, всього було скинуто 21 авіабомбу.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників. Водночас ворог завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах. Всього було застосовано 10 НАРів та 7 авіабомб в районах населених пунктів Мала Токмачка, П’ятихатки та Веселянка.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.