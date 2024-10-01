"Вивісили свої ганчірки": DeepState заявляє, що окупанти зайшли у Вугледар

Про це повідомляє DeepState.

"Сьогодні росіяни публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у західній частині міста окупанти "вивісили свої ганчірки".

Фото: DeepState