"Вивісили свої ганчірки": DeepState заявляє, що окупанти зайшли у Вугледар
Російська окупаційна армія зайшла до Вугледара Донецької області зі заходу та півдня. У західній частині міста ворог вивісив свої прапори
Про це повідомляє DeepState.
"Сьогодні росіяни публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, у західній частині міста окупанти "вивісили свої ганчірки".
Фото: DeepState
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26 вересня військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спростували інформацію про вихід з Вугледара.
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