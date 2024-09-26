"Ми на місці": військові 72-ї ОМБр спростували інформацію про вихід з Вугледара
Військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спростували інформацію
Про це йдеться на офіційній сторінці бригади у Facebook.
"Ми, бійці 72 окремої механізованої бригади, хочемо розвіяти всі сумніви та думку псевдоекспертів, про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми й важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 26 вересня 2024 року. Слава Україні!", - йдеться у відео.
Про ситуацію у Вугледарі
У DeepState 24 вересня повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися".
Інститут вивчення війни повідомляв, що захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець 25 вересня розповів, що ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу в районі Вугледара.
Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін 25 вересня розповів, що у Вугледарі залишаються близько 100 цивільних українців, які відмовляються виїжджати. Водночас в місто неможливо завозити гуманітарну допомогу, оскільки РФ обстрілює всі шляхи.
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