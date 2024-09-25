Окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".



"Ситуація у Вугледарі є однією з найбільш складних за останні декілька днів, хоча ми знаємо, що до спроби оточити цей населений пункт ворог вдавався і раніше. Понад два з половиною роки ця ділянка фронту утримується, і 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців тримає її вже понад 20 місяців", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі ворог знищує Вугледар.

"Місто розташовано на висоті, і це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова. Це дозволяло значний час, використовуючи перевагу в висоті та забезпечення нас артилерією й протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які, серед іншого, ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, що тече на північ від цього населеного пункту", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що зараз ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу, з Водяного та з боку Пречистівки.

"Вчора ввечері надійшла інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар. Тож динаміка не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі. Не думаю, що йдеться про оточення. Йдеться про те, що ЗСУ будуть захищати цю ділянку", - наголосив Згурець.