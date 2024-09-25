Окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу в районі Вугледара
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація у Вугледарі є однією з найбільш складних за останні декілька днів, хоча ми знаємо, що до спроби оточити цей населений пункт ворог вдавався і раніше. Понад два з половиною роки ця ділянка фронту утримується, і 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців тримає її вже понад 20 місяців", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі ворог знищує Вугледар.
"Місто розташовано на висоті, і це одна з небагатьох ділянок фронту, де є перевага у висоті, а також шахтна, промислова та висотна забудова. Це дозволяло значний час, використовуючи перевагу в висоті та забезпечення нас артилерією й протитанковими засобами, стримувати фронтальні атаки противника, які, серед іншого, ускладнювалися подоланням річки Кашлагач, що тече на північ від цього населеного пункту", - пояснив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що зараз ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу, з Водяного та з боку Пречистівки.
"Вчора ввечері надійшла інформація, що окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар. Тож динаміка не на нашу користь, але побачимо, як розвиватимуться події далі. Не думаю, що йдеться про оточення. Йдеться про те, що ЗСУ будуть захищати цю ділянку", - наголосив Згурець.
- 24 вересня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися"
- Інститут вивчення війни повідомляє, що захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.17 Купівля 41.17Продаж 41.66
- EUR Купівля 45.91Продаж 46.58
- Актуальне
- Важливе