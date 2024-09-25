ISW оцінив, чи дасть окупація Вугледара росіянам особливу оперативну перевагу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За оцінками аналітиків, ворог підійшов до околиць Вугледара. Російські війська додатково намагаються наступати на північно-східний фланг міста через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українські сили.

"Російським військам може вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття рішень України", - пише ISW.

Зазначається, що окупантам може бути складно боротися за Вугледар, який українські сили зміцнювали протягом двох років.

Аналітики вважають, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом - російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що проходять до міста. Потенційне захоплення Вугледара також не обов’язково забезпечить російським силам вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області.