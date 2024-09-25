У Вугледарі залишаються близько 100 людей, які відмовляються евакуюватися, - Філашкін

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Дуже загострилася ситуація довкола Вугледара. Росіяни намагаються оточити місто, яке стало справжньою фортецею для Збройних сил України. Там тривають великі танкові бої, ворог намагається прорвати оборону, але зараз росіяни переходять до спроб оточити місто", - сказав він.

Водночас Філашкін зауважив, що диверсійно-розслідувальні групи РФ намагаються прорватися до міста, однак ЗСУ знищують їх.

За словами глави Донецької ОВА, у Вугледарі наразі залишаються близько 100 цивільних.

"У місті залишається близько ста людей, які не хочуть евакуюватися. Завезти гуманітарну допомогу дуже важко, оскільки ворог обстрілює всі доступні шляхи. Вони використовують всі види озброєння: танки, артилерію, дрони", - додав він.