У Вугледарі залишаються близько 100 людей, які відмовляються евакуюватися, - Філашкін
У Вугледарі Донецької області залишаються близько 100 цивільних українців, які відмовляються виїжджати. Водночас в місто неможливо завозити гуманітарну допомогу, оскільки РФ обстрілює всі шляхи
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Дуже загострилася ситуація довкола Вугледара. Росіяни намагаються оточити місто, яке стало справжньою фортецею для Збройних сил України. Там тривають великі танкові бої, ворог намагається прорвати оборону, але зараз росіяни переходять до спроб оточити місто", - сказав він.
Водночас Філашкін зауважив, що диверсійно-розслідувальні групи РФ намагаються прорватися до міста, однак ЗСУ знищують їх.
За словами глави Донецької ОВА, у Вугледарі наразі залишаються близько 100 цивільних.
"У місті залишається близько ста людей, які не хочуть евакуюватися. Завезти гуманітарну допомогу дуже важко, оскільки ворог обстрілює всі доступні шляхи. Вони використовують всі види озброєння: танки, артилерію, дрони", - додав він.
- 24 вересня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися".
- Інститут вивчення війни повідомляє, що захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог здійснює обхідні маневри з заходу і сходу в районі Вугледара.
- 25 вересня військовий експерт Ступак припустив, коли ЗСУ доведеться залишити Вугледар.
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